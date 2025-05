Germani Brescia sconfitta da Trieste: un ko inaspettato che annulla il fattore campo

Un ko che fa male, perchè inatteso, improvviso, pesante nella dinamica. Vince Trieste, pareggia 1-1, annulla il fattore campo in quella che pareva essere la serie più scontata dopo gara-1. Una dura lezione per la Germani Brescia di Peppe Poeta, che parte fortissimo, crea un importante vantaggio, poi lascia il ritmo agli avversari, e si ritrova ad inseguire un pareggio impossibile. Brescia sulle montagne russe, 24-9 dopo 8’, 31 punti segnati nel primo quarto. Quindi l’imbarcata del secondo parziale che arriva a dire 26-9 per i giuliani con sorpasso sul 40-42. Amedeo Della Valle il riscatto che ti attendi, meno le firme di Trieste, che non ha ancora un Valentine in condizioni accettabili. Ci pensano infatti Markel Brown e soprattutto Francesco Candussi, e sono 32 i punti realizzati alla sirena. E sarà lui a marchiare il match con una prestazione dominante, in cui surclassa Miro Bilan, il grande vincitore della prima sfida con una doppia doppia. I giuliani ne segnano 32 anche nel terzo quarto e prendono il largo gestendo il finale. A meno di colpi di scena giovedì si giocherà a Treviso, campo neutro visto la squalifica di quello dei biancorossi. Servirà tutta un’altra Brescia. Alla sirena 26 per Ivanovic, 22 per Amedeo Della Valle.

PALLACANESTRO BRESCIA-PALLACANESTRO TRIESTE 92-103 (31-14, 15-32, 28-23, 18-23)

Alessandro Luigi Maggi