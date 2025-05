Germani Brescia sfida Pallacanestro Trieste per la semifinale playoff

Una vittoria per la semifinale. Una prova di maturità per confermare la rinascita. Questa sera (ore 20.45, PalaTrieste) la Germani Brescia di coach Peppe Poeta scende in campo per gara-4 dei quarti di finale playoff contro la Pallacanestro Trieste, avanti 2-1 nella serie dopo la clamorosa rimonta di gara-3. Dopo un primo tempo da incubo e -18 sul tabellone, Brescia ha risposto con orgoglio, difesa e intensità. Guidata da un Amedeo Della Valle glaciale ai liberi, dalle triple pesanti di Demetre Rivers e da un Maurice Ndour dominante su entrambi i lati del campo, la Leonessa ha ribaltato inerzia e risultato, firmando un successo che ha restituito fiducia e consapevolezza. Ora, con la possibilità di chiudere la serie già in trasferta, serviranno lucidità, compattezza e la stessa energia mostrata nella ripresa di giovedì.

Da comprendere la posizione di Colbey Ross (out per scelta tecnica in gara-3), Trieste punterà ancora sull’aggressività e sul tiro da tre, ma Brescia sa di avere le armi per contrastarla. Con il cuore di Burnell, l’intensità di Ivanovic e le giocate decisive del proprio gruppo, la Germani vuole prendersi la semifinale. Dove la attenderebbe la Trapani Shark di Jasmin Repesa.