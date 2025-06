Germani Brescia sfida Virtus Bologna in Gara 3 per tenere vivo il sogno scudetto

È la notte in cui si decide tutto, o quasi. Germani Brescia e Virtus Segafredo Bologna tornano in campo per Gara 3 della finale playoff della Serie A di basket, in programma oggi alle 20.30 al PalaLeonessa A2A. Con Bologna avanti 2-0 nella serie, la sfida odierna rappresenta per i biancoblù l’ultima spiaggia: vincere per allungare la serie e riaccendere le speranze di uno scudetto storico o alzare bandiera bianca di fronte alla corazzata emiliana.

Le prime due gare hanno mostrato una Virtus compatta, cinica e fisicamente dominante, capace di piegare Brescia nonostante la grande energia messa in campo dagli uomini di Giuseppe Poeta. Gara 1, soprattutto, ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi bresciani: avanti per larghi tratti e ancora sopra nel punteggio a 50 secondi dalla fine del terzo quarto, la Germani ha perso Ndour (nella foto) per infortunio e da lì la partita ha cambiato volto. Il forfait dell’ala-centro senegalese ha pesato come un macigno: senza di lui, la lotta a rimbalzo è diventata un’impresa proibitiva e le rotazioni si sono accorciate drasticamente.

Oggi è previsto un nuovo controllo medico per valutare un’eventuale, seppur improbabile, disponibilità per la partita. Ndour vuole esserci, ma la prudenza è d’obbligo: la lesione all’adduttore impone cautela. Coach Poeta lo sa bene: "Vogliamo provare ad allungare la serie. Per farlo, dovremo essere la miglior versione di noi stessi. Serviranno cuore e coraggio per contrastare la fisicità della Virtus, e corsa per trovare il nostro ritmo offensivo. In difesa sarà fondamentale ripetere la prova di Gara 2 ma con più attenzione a rimbalzo".

"La Virtus è una grande squadra e dispone di un roster costruito per vincere, ma noi meritiamo di essere arrivati a questo punto e siamo intenzionati a stupire ancora tutti – continua Poeta –. Sappiamo che sarà difficilissimo, siamo però altrettanto consapevoli che avremo accanto il nostro splendido pubblico, che sarà il sesto uomo". Il PalaLeonessa sarà sold out per una serata da dentro o fuori. Con il pubblico a spingere e il cuore di una squadra che non ha mai smesso di lottare, Brescia cercherà di scrivere un’altra pagina della sua splendida stagione.

Per Bologna, la serata potrebbe essere trionfale. Vincendo anche Gara 3, le Vu Nere metterebbero le mani sul 17° scudetto della loro storia. Un traguardo che sarebbe anche un segno di forza e continuità per un gruppo costruito per contendere a Milano la grandezza, ma che ha dovuto fare i conti con l’assenza pesante di Will Clyburn, e ieri dalla scioccante comunicazione su Achille Polonara, a cui è stata diagnosticata una leucemia mieloide. L’intero mondo del basket italiano è unito nel sostegno all’ala azzurra, e la Virtus giocherà anche per lui. Polonara d’altronde è un giocatore della Nazionale per il quale mesi fa il basket italiano si già raccolto dopo la diagnosi di un tumore. Il campo però chiama. La stagione è arrivata al suo crocevia. Brescia, ora o mai più.