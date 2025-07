Germani, il futuro è già di casa. Brescia sceglie Cotelli in panchina

Alla fine, la decisione è presa: Matteo Cotelli è il nuovo allenatore della Pallacanestro Brescia. Il sostituto di Peppe Poeta, volato all’Olimpia Milano dopo la storica cavalcata fino alla finale Scudetto, Mauro Ferrari se l’è preso in casa, confermando le prime indicazioni filtrate dopo l’addio del tecnico di Battipaglia. Bresciano, classe 1987, Cotelli sarà uno dei tecnici più giovani della LBA, ma non certo un volto nuovo in biancoblu: con Brescia ha già vissuto una promozione in Serie A al termine del campionato 2015/2016 sotto la direzione di Andrea Diana, ha messo in bacheca da assistente di Alessandro Magro una storica Coppa Italia nel 2023 e ha dato un contributo decisivo a Peppe Poeta nell’ultima stagione, culminata con la prima finale Scudetto nella storia del club. Ora, per lui, la sfida più grande: la panchina principale, con la responsabilità di consolidare Brescia tra le big della Serie A e alimentare l’entusiasmo di un ambiente maturo per sognare.

Le tentazioni non sono mancate: Cinzia Zanotti e Max Menetti erano nomi concreti, ma Ferrari pare non abbia avuto dubbi, pur con le voci e le conferme che si sono rincorse in questi giorni. La scelta interna ha anche una logica di continuità tecnica: Cotelli guiderà una Pallacanestro Brescia molto simile a quella che ha entusiasmato, con CJ Massinburg pronto a riprendersi il posto lasciato da Chris Dowe dopo l’esperienza al Bahcesehir, e un gruppo che ha già assimilato un’identità precisa fatta di intensità difensiva, qualità nella circolazione di palla e crescita dei giovani. Il comunicato ufficiale è arrivato in mattinata: "Pallacanestro Brescia è lieta di comunicare di aver trovato un accordo con coach Matteo Cotelli per il ruolo di Capo Allenatore della Germani Brescia per la stagione 2025/2026".

Un passo che segna una nuova era, ma anche il premio a un percorso costruito mattone dopo mattone: Cotelli ha mosso i primi passi al Basket Brescia Leonessa, prima nel settore giovanile, poi come secondo assistente in A2 e successivamente come assistente e vice allenatore per un decennio in cui ha saputo costruirsi la fiducia di staff e giocatori grazie a preparazione, empatia e capacità di leggere le partite. Non solo panchina: Cotelli è uno dei volti dell’Academy di Pallacanestro Brescia, relatore nei clinic per allenatori delle affiliate, segno di una visione di crescita radicata nel territorio. Ora sarà il campo a parlare, con una stagione che si preannuncia intensa e che inizierà ufficialmente martedì 8 luglio alle 18:00, data della presentazione ufficiale presso la sede operativa di San Zeno Naviglio.