Germani, match point per la finale. A Brescia un entusiasmo da sold out

Un’atmosfera da brividi, un palazzetto tutto esaurito già da giorni, una città che si stringe attorno alla sua squadra come mai prima d’ora. Questa sera alle 20.45 la Germani Brescia affronta Trapani Shark in gara-3 delle semifinali playoff della Serie A: in palio c’è il primo match point per approdare in finale scudetto. Un traguardo che sarebbe storico per la pallacanestro bresciana e che ha acceso un entusiasmo senza precedenti. La Germani si presenta alla sfida casalinga forte del 2-0 conquistato con due prestazioni da applausi al PalaShark. Partite intense, vinte con il cuore, la lucidità e un gioco corale che sta diventando marchio di fabbrica del gruppo guidato da Peppe Poeta. Coach al suo primo anno da capo allenatore, ha messo in fila 28 vittorie stagionali, un record mai raggiunto da nessuno sulla panchina biancazzurra.

Una delle chiavi del successo? La profondità del roster e la capacità di ciascun giocatore di emergere nel momento giusto. Il rientro dalla Sicilia ha avuto il sapore di una festa senza brindisi. Centinaia di tifosi hanno atteso la squadra nel parcheggio del PalaLeonessa, sciarpe al cielo, torce accese e cori a squarciagola per accogliere gli eroi di Trapani. "Scriviamo la storia", lo slogan che campeggiava sugli striscioni, è diventato il mantra di una città intera. Ma la festa è solo rimandata, perché nessuno nello spogliatoio ha intenzione di distrarsi prima del tempo. Dopo una fase playoff iniziata con qualche seggiolino vuoto (3.700 presenze nei quarti, contro i 4.700 di media stagionale), gara-3 ha fatto registrare il tutto esaurito in pochissime ore.

Non solo il pubblico di casa sarà presente in massa: anche i 500 posti del settore ospiti sono andati sold out. I tifosi trapanesi, uniti ai bresciani da un gemellaggio, promettono tifo corretto e sportivo, ma l’energia del PalaLeonessa potrebbe davvero fare la differenza. Non mancano le polemiche arbitrali, acuite da un post social del presidente Antonini che ha criticato la direzione di gara-2. Ma la Germani, dal canto suo, guarda avanti, forte del lavoro svolto sul campo. Jason Burnell ha superato quota 2.000 punti in Serie A, mentre Miro Bilan è a un passo dai 1.000 in maglia Germani. Ivanovic continua a stupire con la sua leadership e la qualità nelle scelte. Ndour è stato praticamente perfetto al tiro (13/15 da due nelle prime due gare), mentre Chris Dowe è risultato decisivo in entrambi gli incontri in Sicilia. E poi c’è lui, il capitano Amedeo Della Valle, 32 punti e una presenza costante su entrambi i lati del campo. "Il pensiero deve andare solo lì", ha detto nel post partita a Trapani, riferendosi a gara-3.