Giovanili, l’Under 19 trascinata da Cornis, miglior marcatore del girone, supera anche le assenze dei “cento giorni“. Impresa Vuelle a Firenze senza mezza squadra

Vittoria al cardiopalma per la TeamSystem Victoria Libertas under 19 nella quart’ultima giornata della stagione, vittoria che vale più dei due punti in classifica. In casa della Firenze Basketball Academy, la compagine di coach Luminati agguanta un match che sembrava perso con una rimonta nell’ultimo quarto dal -12 del ‘30, vincendo dalla lunetta con il 3/3 finale di Cornis, e data la conseguente sconfitta di Bologna San Lazzaro raggiunge il sesto posto, seppur ancora indietro a causa degli scontri diretti. Il match è ostico fin dalle prime battute per i biancorossi, che nonostante un dominio sotto i tabelloni (36-52 il computo totale, il solo Sakine con dieci offensivi), commettono tanti errori, trovandosi al ‘10 già costretti ad inseguire 21-13. Nei due quarti centrali la partita si equilibra, ma la VL continua a faticare offensivamente: al ‘30 il tabellone segna 59-47. Qui però le carte si mescolano e la VL ne esce migliore trascinata dal solito David Cornis (13 dei suoi 32 punti in questo quarto) e dai ben undici tiri in più degli avversari che fanno la differenza. Il sorpasso arriva solo negli ultimi secondi con tre tiri liberi, ma è quanto basta. Finisce 67-70. Un mezzo miracolo per una Vuelle con metà squadra assente per la concomitanza con la festa dei cento giorni. Cornis intanto aggiunge 32 punti al ruolo di leader della classifica marcatori. Vincere fa sempre bene.

Buona la prima nel girone interregionale invece per la VL under 17, che davanti al proprio pubblico in Baia Flaminia supera la Pallacanestro Cecina, vincitrice della Toscana, 71-57. Dopo un primo quarto in cui regna l’equilibrio, i padroni di casa stringono le maglie in difesa e allungano sul +11 all’intervallo, ma al rientro non riescono ad ammazzare la partita, tenendosi Cecina pericolosamente vicina sul -8, 49-41. Negli ultimi dieci minuti però i ragazzi di Luminati effettuano l’allungo decisivo, trascinati dai 17 punti di M. Del Prete e i 13 di Michelazzo. Venerdì la seconda giornata, con la ostica trasferta in casa della Virtus Bologna. Nella Coppa Marche under 17 buona la prima per il Bramante, che supera Polverigi 53-68 e questa sera proverà a calare il bis contro Recanati. Sconfitte invece per le altre tre formazioni pesaresi, con il Basket Giovane che si deve arrendere a Montegranaro, i Proca Gators al Basket Marsciano e l’Italservice Loreto a Foligno. Brutta sconfitta infine per la VL under 15 Eccellenza sul campo della Stamura Ancona: 83-58 in un match durato solo il primo quarto.

Leonardo Selvatici