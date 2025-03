Basket: Gran Canaria elimina Venezia dall'Eurocup

5 marzo 2025 – Si ferma agli ottavi di finale il cammino in Eurocup dell’Umana Reyer Venezia: la formazione orogranata è stata infatti sconfitta 84-80 lasciando il passo agli spagnoli del Dreamland Gran Canaria. Gli iberici hanno calato il poker mandando quattro uomini in doppia cifra (Mehdy Ngouama miglior realizzatore con 18 punti), mentre all’Umana Reyer non è bastato il contributo del terzetto formato da Ennis, Parks e Simms, il quale ha cercato di trascinare il collettivo lagunare con 15 punti a testa. La squadra di coach Jaka Lakovic, sulle ali di uno Nguama molto ispirato sin da subito, ha cercato già dal primo quarto di prendere in mano le redini della gara riuscendo anche a raggiungere le undici lunghezze di vantaggio. Dopo il mini-intervallo, è arrivata una prima reazione di Venezia che, grazie a Tessitori e Simms, ha dimezzato lo svantaggio prima della nuova fiammata degli spagnoli che, grazie a Brussino e Ngouama, ha ristabilito tre possessi di vantaggio rientrando negli spogliatoi avanti 44-36. Il vero e proprio cambio di passo dell’Umana Reyer è arrivato dopo la pausa di metà gara, quando è salito in cattedra Jordan Parks che, a suon di energia e canestri, ha confezionato il parzialone che ha portato gli ospiti anche al +4. Nella parte conclusiva della terza frazione, però Gran Canaria ha ritrovato il bandolo della matassa, rimettendo la freccia del sorpasso ed entrando nei 10’ finali avanti 63-62. Si è così generato un botta e risposta finale che viene risolto soltanto nei 3’ finali quando il canestro di Brussino permette agli spagnoli di prendere definitivamente la testa del match per poi chiudere il discorso qualificazione con la tripla mortifera di Palacios.

Champions FIBA: Reggio batte Manresa nel segno di Barford e Cheatam

Le note più liete per l'Italia arrivano dalla Basketball Champions League FIBA dove la Unahotels Reggio Emilia ha sconfitto 85-70 gli spagnoli del Baxi Manresa nel terzo incontro della seconda fase. Una vittoria che porta le firme di Kwan Cheatam e Jaylen Barford, i quali hanno chiuso l’incontro con un bottino personale di 19 punti a testa, mentre sul fronte di Manresa sono risultati vani i 20 punti di Derrick Alston e i 17 dell’ex Bertram Tortona Cameron Hunt. Éroprio sulle ali di un ispirato Alston, Manresa ha chiuso in crescendo il quarto d’apertura portandosi sul +4 (19-23), ma già dai secondi 10’ di gioco Reggio Emilia ha saputo trovare spaziature e tiri puliti, aumentando di conseguenza il fatturato offensivo e piazzando la zampata del sorpasso grazie alle giocate vincenti di Winston e Barford (i biancorossi hanno chiuso i primi 20’ avanti 41-38). Preludio alla vera e propria accelerazione, arrivata nella terza frazione, in cui Reggio ha fatto registrare un ulteriore parziale complessivo di 24-13 alimentato da Barford e Cheatam che hanno così messo la loro firma sul 65-51 a 10’ dalla fine. Un cuscinetto di vantaggio che poi la squadra guidata da coach Priftis ha saputo gestire senza particolari difficoltà nel quarto quarto, riuscendo così a conquistare due punti di grande peso specifico.