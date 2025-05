Halley Thunder Matelica vola in semifinale play off A2 contro Costa Masnaga

Halley Matelica

69

Livorno

53

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini 4, Patanè, Celani 6, Fantini 2, Gramaccioni 18, Gonzalez 10, Zamparini, Poggio 13, Bonvecchio 13, Andreanelli 3, Sanchez, Catarozzo. All. Sorgentone.

JOLLY ACLI LIVORNO: Wojtala 4, Ceccarini 6, Sassetti 2, Georgieva 5, Orsini 6, Miccio 14, Botteghi 12, Mollicone, Sayed Tawfik, Okodugha 4, Evangelista. All. Angiolini.

Arbitri: Giambuzzi di Ortona e Valletta di Montesilvano.

Parziali: 23-14, 16-13, 11-14, 19-12.

Le matelicesi vincono gara3 e volano in semifinale play off: è la prima volta nella storia della Halley Thunder in A2. Domenica torneranno a giocare in casa della Costa Masnaga che già si è qualificata eliminando Bolzano. Sarà una serie al meglio delle tre partite, con fattore campo favorevole alle lombarde, vincitrici della regular season nel girone A di questo campionato. Le ragazze di coach Domenico Sorgentone, sospinte da un bel pubblico, sono state protagoniste di un’ottima prestazione: sempre avanti nel punteggio, fin dal primo quarto, hanno saputo tenere a bada le forti tiratrici ospiti interpretando bene la sfida in difesa e ai rimbalzi. La play Benedetta Gramaccioni ha suonato subito la carica e con i suoi 18 punti è stata la miglior realizzatrice di serata. Bene ha fatto ai rimbalzi Noemi Celani (catturando 16 preziosi palloni) e, nel finale, si è accesa sotto le plance pure Anna Poggio, riscattando così prontamente lo "0" del tabellone di domenica a Livorno. Ma in generale è stata una vittoria di squadra: tutte le ragazze di coach Sorgentone hanno disputato una grande prova, fino alla giovane Andreanelli che, in chiusura, ha infilato – toccando il suo primo pallone – la tripla del definitivo 69-53: +16, massimo vantaggio dopo il +12 (39-27) dell’intervallo.

m. g.