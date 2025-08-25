Haywood Il Moro di Venezia all’Harry’s Bar

Vuole passare alla storia per essere il primo atleta capace di conquistare, a distanza di pochi mesi, lo scudetto con una squadra italiana (Venezia) e il titolo Nba con i Los Angeles Lakers. Spencer Haywood (nato a Silver City il 22 aprile 1949), in quella primavera del 1981 non vince né l’uno né l’altro.

Ma entra nella storia della Reyer. Quella squadra, che gioca in A2, e nella quale oltre a Haywood e Drazen Dalipagic troviamo Ciccio Della Fiori, Gigi Serafini, Lorenzo Carraro, Nane Grattoni e un giovanissimo Andrea Gracis, viene promossa in A1, ma non riesce ad arrivare al titolo, come sogna Spencer e getta alle ortiche la possibilità di vincere la Coppa Korac.

In panchina c’è il paron, Tonino Zorzi. E’ il 19 marzo 1981: si gioca al Palau Blaugrana di Barcellona e il tiro da tre non esiste. E una squadra può congelare il pallone per 30 e non 24 secondi. A un minuto e mezzo dalla fine, la Reyer, opposta alla Joventud Badalona, conduce di 9 lunghezze, 89-80. Finisce che Grattoni sbaglia la rimessa e la Joventud impatta a quota 92. Si va all’overtime, c’è ancora la possibilità di mettere le mani su quella coppa, ma finisce 105-104 per gli spagnoli. Con Haywood che non può alzare il trofeo.

Vince il campionato di A2, passa in A1, ma lo scudetto non arriva. E non riesce nemmeno a rientrare nei Lakers. Del resto, anche se tornasse a indossare la maglia gialloviola dei californiani resterebbe a guardare le finali perché in quel 1981 trionfano i Celtics di Larry Bird contro gli Houston Rockets di Moses Malone.

Eppure la storia di Spencer è da fotoromanzo. Al punto tale che, quando sbarca in Italia – ospite fisso dell’Harry’s Bar di Cipriani – si mobilitano rotocalchi e riviste.

Bello, ricco e famoso: è sposato con Iman Mohamed Abdulmajid, bellissima attrice e modella somala. I due restano marito e moglie fino al 1987. Negli anni successivi, poi, la stessa Iman diventerà la consorte di un certo… David Bowie.

Le storie che Spencer può raccontare sono davvero tante. Cinque fratelli e quattro sorelle, il padre che muore qualche giorno prima della nascita di Spencer.

Per dare una mano alla famiglia, giovanissimo, studia la mattina e lavora nelle piantagioni di cotone al pomeriggio. Si trasferisce a Detroit ed è lì che scopre il talento per la pallacanestro. Entra nello Junior College di Trinidad, nel Colorado. E nel 1968 ha la prima grande opportunità di mettersi in mostra. Ci sono le Olimpiadi a Città del Messico, i migliori atleti a stelle e strisce decidono di passare tra i professionisti e si apre una voragine per la selezione americana che teme di non riuscire a confermare una medaglia d’oro che, in partenza, viene data per scontata. Anziché puntare sui ventiduenni che scelgono la Nba, spazio ai più giovani, tra i quali Spencer, che sale sul gradino più alto del podio. In quegli anni i campionati americani sono due: Nba e Aba. E Spencer, giovane, bello e di talento, gioca d’anticipo. Non chiude gli studi universitari (a 22 anni) e, invocando la necessità di approdare ai professionisti per dare una mano al bilancio famigliare, passa tra i pro. Spencer comincia dalla Aba, salvo poi passare nella Nba.

Nel 1980 c’è l’opportunità con i Lakers di Kareem Abdul Jabbar e Magic Johnson. Vince l’anello anche se, di fatto, nelle ultime settimane viene messo fuori squadra. Decide di lasciare la Nba per approdare in Italia dove c’è la difficoltà di ottenere uno stipendio adeguato. Spencer nella Nba è vicino al milione di dollari l’anno: Venezia gliene offre quasi 200mila. Haywood accetta e diventa il nuovo Moro di Venezia. Un giorno entra in un negozio dove ha appena visto un paio di scarpe di coccodrillo. Il costo è proibitivo per molti, 900mila lire, non per lui. Il problema è che lui, Spencer, non ha contante. Dal portafogli esce la carta di credito, il titolare dell’esercizio non sa nemmeno cosa sia una carta di credito. Conosce Haywood e la sua fama. Spencer lascia l’esercizio con le scarpe (di coccodrillo) ai piedi. Per saldare il debito di quasi un milione di vecchie lire ci sarà tempo.

Si dice che spenda cifre folli e fatichi a comprendere il cambio tra lire e dollari. Viene etichettato come individualista. A chi gli rinfaccia questo aspetto, Haywood replica: "Se avessi voluto uno sport individuale avrei scelto il tennis. La pallacanestro è un’altra cosa".

Ma non decolla il feeling con Drazen Dalipagic. Qualche bizza, qualche multa salata (anche 10 milioni di lire per squalifica), un rapporto non tra i migliori con la geografia. La squadra si ritrova a inaugurare un negozio Carrera, sponsor del team, a Rovereto. Annoiato, chiama un taxi, vuole tornare a Venezia e chiede di essere accompagnato all’aeroporto, pensando che a Rovereto ci sia uno scalo. Un’altra volta viene fotografato in Piazza San Marco da un suo connazionale. Ne nasce una lite nella quale Spencer sostiene di non essere uno dei tanti piccioni da immortalare.

La Reyer è promossa in A1, Spencer rimane. Ma resta un malessere di sottofondo. La squadra non decolla, Zorzi viene esonerato, considerato responsabile di un inizio poco brillante. Haywood qualche giorno dopo lascia Venezia. I compagni provano a convincerlo a restare – Gigi Serafini viene descritto in lacrime – Spencer torna nella Nba.

