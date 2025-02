I biancorossi a Eurobasket. Okorn batte l’Italia. Silins show

Si sono chiusi con due vittorie gli impegni con le rispettive nazionali per coach Gasper Okorn e Karlis Silins. Il tecnico biancorosso, dopo aver battuto con la sua Ungheria l’Islanda nell’ultima partita di qualificazione a Reggio Calabria, ha superato anche l’Italia per 67-71. Una vittoria che però ai fini della qualificazione ad Eurobasket non è servita a niente perché con il successo dell’Islanda sulla Turchia, la nazionale ungherese è rimasta fuori dai giochi. Vittoria importante invece quella di Silins che con la Lettonia, qualificata in quanto paese ospitante, chiude imbattuto il girone di qualificazione. Contro la Slovacchia il lungo biancorosso è stato l’autentico protagonista: 19 punti in 12 minuti di utilizzo finendo per essere il miglior marcatore dell’incontro.

Coach Okorn e Silins sono tornati in Italia e già da oggi saranno in palestra per la ripresa degli allenamenti. La squadra oggi svolgerà un’unica seduta di lavoro nel pomeriggio dalle 17 alle 19 mentre domani e giovedì i biancorossi si alleneranno al mattino dalle 10 alle 12.30 mentre nel pomeriggio lavoro individuale e sezione di tiro. Seduta unica venerdì sempre dalle 10 alle 12.30 e poi sabato. La squadra partirà dopo pranzo per Napoli per la sfida in programma domenica alle ore 12.

Riguardo alla partita contro Napoli i biancorossi si presenteranno senza Semaj Christon, che sta lavorando a parte per recuperare dall’infortunio alla spalla, e senza Micheal Anumba che ha lasciato Pistoia per accasarsi a Cividale. Se l’assenza di Christon pesa a livello tecnico, quella di Anumba influisce a livello regolamentare ed è per questo più pesante. Pistoia, avendo scelto la formula del 6+6, deve necessariamente avere sotto contratto 6 giocatori italiani e la società ha tempo fino a venerdì 28 febbraio per tesserare un giocatore italiano. In caso contrario pronta una multa di 50mila euro.

Maurizio Innocenti