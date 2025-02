I canestri di Brescia ribaltano Tortona nell’ultimo minuto. Le triple di Burnell e Ivanovic: coach Poeta vola in semifinale

Brescia 86Tortona 79

BRESCIA: Bilan 8, Ferrero, Dowe 4, Della Valle 20, Ndour 7, Burnell 17, Tonelli, Ivanovic 20, Mobio 2, Rivers 5, Cournooh 3, Pollini 0. All. Poeta.

TORTONA: Zerini, Vital 17, Kuhse 10, Gorham 12, Candi 13, Farias, Denegri, Baldasso 11, Kamagate, Biligha 4, Severini, Weems 12. All. De Raffaele.

Arbitri: Lanzarini, Paternicò, Valleriani.

Note: parziali 24-21; 42-33; 62-60. Tiri da due: Brescia 17/35; Tortona 17/29. Tiri da tre: 11/21; 11/30. Tiri liberi: 19/28; 12/17. Rimbalzi: 31; 32.

"Partita molto strana, andata a volate, dopo un quarto e mezzo clamoroso siamo calati, ma la forza è stata restare attaccati alla partita. Ci siamo meritati questa semifinale". Peppe Poeta battezza così il successo dei lombardi su Derthona in una sfida colma di momenti incredibili e colpi di scena. Parte malissimo Brescia, che incassa un 3-13 da Tortona che stupisce con Leo Candi in quintetto al posto di Kuhse. Poeta, che dopo i dubbi della vigilia lancia Ndour (ecomiabile per impegno e coriaceo nell’ultimo quarto) in quintetto con Bilan, corre subito ai ripari con Burnell da 4, e raccoglie con Amedeo Della Valle.

Il cambio di marcia è improvviso e devastante: Derthona segna solo 2 punti nei primi sette minuti del secondo quarto, il vantaggio vola in doppia cifra e il capitano scollina quota 10 già prima dell’intervallo.

Si arriva così alla volata finale con Tortona che, grazie a Baldasso e Weems, ritrova il vantaggio. Ma sul 70-73 e tre lunghezze di vantaggio, De Raffaele non fa i conti con le triple di Burnell e Ivanovic.

Una stoppata dello stesso Burnell mette la parola fine al match e Brescia, che questo trofeo l’ha già vinto nel 2023, si ritrova in semifinale.