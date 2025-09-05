I giganti del basket in Valtellina. Cremona cede ad una grande Atene

I giganti del basket infiammano l’atmosfera della Valtellina Summer League, la kermesse turistico sportivo organizzata in provincia di Sondrio da Rixalto Group e dal comitato provinciale Asc (Attività Sportive Confederate) col supporto istituzionale di Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Apf Valtellina, del BIM e delle amministrazioni comunali coinvolte nel progetto (Livigno, Bormio, Aprica, Sondrio, Morbegno e Tresivio, Unione dei Comuni della Valmalenco, Valchiavenna).

Nei giorni scorsi a Livigno sono salite per gli allenamenti l’Acqua San Bernardo Cantù, squadra neopromossa in serie A dopo alcuni anni di "purgatorio", la Vanoli Cremona, una splendida realtà del basket italiano, i greci dell’AEK Atene di coach Dragan Sakota, una delle squadre più blasonate e forti del panorama cestistico ellenico, e, all’Aprica, soggiorna da mercoledì l’Aquila Basket Trento, squadra rivelazione della scorsa stagione capace di vincere la Coppa Italia.

La Valtellina Summer League è incominciata nel tardo pomeriggio di ieri quando sul parquet del PalaTeola si sono sfidate l’AEK Atene e la Vanoli Cremona. Prima del via del match è stato osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Giorgio Armani, scomparso ieri a 91 anni, grande stilista e patron dell’Olimpia Milano. Al termine di una bella partita l’ha spuntata la formazione dell’AEK Atene, una squadra di livello alto iscritta alla Champions, che ha superato una buonissima Vanoli Cremona col punteggio di 82-69. Primo quarto equilibrato, terminato 20-19 per i greci trascinati da Arms. L’AEK ha allungato alla fine del secondo parziale (41-31) ma Cremona, con un ottimo Willis, ha provato a ricucire lo strappo arrivando fino al -7 del 30’ (59-52). Nell’ultimo parziale lo strapotere fisico di Silva ha portato l’AEK a vincere il match per 82-69.

Oggi la Valtellina Summer League entra nel vivo. Due gli incontri in programma: a Livigno alle 18, sul parquet del PalaTeola, la Pallacanestro Cantù griffata Acqua San Bernardo di coach Nicola Brienza affronta la Vanoli Cremona mentre a Sondrio, ma alle 20, l’Aquila Basket Trento di coach Massimo Cancellieri sfiderà i greci dell’Aek Atene in un match dalle forti tinte europee. E nella giornata di sabato il gran finale. Al PalaScieghi Pini di Sondrio, la Pallacanestro Cantù sfida alle 20 l’Aquila Basket Trento in quella che è di fatto un’anticipazione della prima di campionato che vedrà di nuovo di fronte le due compagini in casa di Trento il prossimo 5 ottobre.

Poi la palla passerà al volley. Dal 23 al 28 settembre, otto squadre professionistiche daranno vita ad una serie di partite amichevoli giocando a Sondrio, Morbegno, Chiavenna, Chiuro e Tresivio. Dal 26 al 28 è prevista la Valtellina International Cup, un quadrangolare al quale prenderanno parte Volley Bergamo 1991, Cuneo Granda Volley, Stoccarda e Zagabria.