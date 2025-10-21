I "Trucchetti» della Vuelle vincente. "La svolta è arrivata a Roseto. Siamo riusciti a cambiare passo»

"Ci sono delle serate in cui gli avversari segnano dei canestri incredibili mentre in attacco invece tu sei sfortunato e ti escono tiri che parevano già dentro. Ecco, è proprio in quei momenti che devi stare lì con la testa". Tutta la saggezza di un ragazzino di 19 anni è racchiusa nelle parole di Stefano Trucchetti che domenica sera, in sala stampa, così ha descritto il momento critico che poteva costare la partita alla Vuelle al cospetto di una Gemini Mestre in serata di grazia, che all’intervallo stava tirando da tre col 57% (8 su14). Una percentuale, quella ospite dall’arco, che si è leggermente abbassata al 52% a fine terzo quarto (11/21), crollando poi al 44% di fine match (12/27) grazie alla ‘difesona’ messa in piedi da un quintetto a dir poco determinato che Trucchetti ha ammirato dalla panchina: "Rispetto ai primi tre quarti la difesa è salita di tono, Bertini ha pressato il loro play per 10 minuti senza mollarlo un istante e poi i senatori hanno affondato i colpi".

Si sente che è cresciuta la fiducia nelle capacità della squadra e il tamburino sardo lo riconosce: "Vedo i miei compagni in allenamento ogni giorno e credo che fosse solo questione di carburare: diciamo che quella con Ruvo di Puglia è stata la serata giusta per riprenderci dallo choc del debutto negativo con Livorno e poi già da Roseto avevamo cambiato faccia" sottolinea ‘Trucco’ che si è già fatto voler bene dal pubblico per la spavalderia con cui utilizza le sue qualità. "Devo solo dire grazie a questa società – riconosce il play del 2006 – per l’occasione che mi ha dato e per lo spazio che mi sta concedendo. Un giovane deve sempre scendere in campo con l’atteggiamento giusto, senza demoralizzarsi se le cose vanno male, ma nemmeno senza essere egoista se le cose funzionano bene. Ho la fortuna di allenarmi con dei giocatori che mi fanno crescere ogni giorno con i loro consigli, qualche volta con le loro sgridate. E non puoi chiedere di meglio quando hai vent’anni".

Lo score finale della gara con Mestre racconta alcune cose attraverso le statistiche che coach Spiro Leka fa notare: "Abbiamo perso solo 4 palloni in 40 minuti e distribuito 18 assist: due numeri significativi per descrivere un gruppo che dà gusto allenare. Ora ci aspetta una settimana senza turno infrasettimanale in cui lavorare con più calma e tempo per preparare la prossima, che giocheremo a Rimini. Rivedremo il video, è importante riguardarsi anche quando si vince, sia per le cose fatte bene da ripetere ma anche per studiare cosa fanno gli altri: da Mestre abbiamo da imparare per come spingono in transizione sempre, una cosa che anche noi vorremmo fare con maggior continuità".

Naturalmente anche gli avversari osserveranno la Vuelle, che oggi è capolista insieme a Brindisi e Verona, ma con più vittorie in trasferta il che la rende automaticamente la prima delle battistrada. E studieranno come fermare Miniotas, il gigante lituano che nelle ultime due partite ha dominato: "Dovremo essere bravi ad avere pronte delle alternative – ammette Leka – perché è chiaro che dopo due serate da 33 e 26 punti, adesso tutte le difese andranno su Miniotas". Può anche darsi che da domenica le difese debbano occuparsi di Kay Felder, che forse durante queste vittorie vissute forzatamente da spettatore ha capito qualcosa di più di questo campionato.

