IL COMMENTO. Qualche domanda dopo Orzinuovi

Scelte tecniche sbagliate? Squadra che sta rifiatando? Formazione, la Vuelle, che ha subito la forza fisica e l’impostazione di gioco della formazione lombarda? Partita molto strana e di difficile lettura quella di Orzinuovi anche perché molti giocatori sono risultati marginali, se non del tutto ininfluenti nell’andamento del match. Presunzione e supponenza come ha detto qualche osservatore speciale che era seduto in tribuna? Sicuramente una squadra che si sta rivelando corta e con alcuni giocatori molto ‘delicati’ come De Laurentiis e Imbrò. E quest’ultimo pare abbia avuto qualche problema prima del match.

Sicuramente è poco transitabile che Bucarelli si ritrovi a marcare il pivot americano della formazione lombarda quando scivola in posizione di post basso. E cioè uno di due metri e rotti che va in uno contro uno con di fronte un avversario di un metro e 90 nei momenti decisivi del match. Come sparare sulla Croce Rossa. Il problema di questa formazione, e il dibattito non è delle ultime 48 ore, è che la Vuelle è priva di un pivot di ruolo, uno di quelli cattivi e ingombranti che intimoriscono gli avversari. Uno che prende rimbalzi e lancia il contropiede. Mentre questa, la Vuelle, è una formazione che gioca il 99 per cento delle azioni offensive contro le difese schierate. Una squadra che conclude la metà dei suoi attacchi puntando tutto nel tiro dalla lunga distanza e con i pivot che toccano quattro palloni in croce. Cala fisicamente Ahmad e crolla tutto. Ed ora sono finite le discese ardite ed iniziano le dure risalite, con le presunte grandi del campionato da affrontare nel campo avverso. La domanda vera? Quanto è reale, al di là delle chiacchiere, la voglia di tornare subito in A1?

m.g.