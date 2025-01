Il comunicato: "Bene la sostituzione di Saracca: inadeguato come nostro interlocutore». La Baraonda Biancorossa torna al proprio posto

La Baraonda Biancorossa torna al suo posto. I ragazzi della Curva oggi saranno di nuovo sui gradoni del PalaCarrara a sostenere la squadra dopo le recenti polemiche. Tutto rientrato dunque? E’ presto per dirlo, ma sicuramente qualche passo in avanti è stato fatto.

"Vogliamo innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno manifestato comprensione e supporto per la sofferta decisione che siamo stati costretti a prendere - si legge nel comunicato della Baraonda Biancorossa -. Durante queste settimane, in seguito alla nostra protesta, la società ha deciso di nominare un nuovo referente, cambiando l’interlocutore che avevamo. Ettore Saracca, che si è dimostrato totalmente inadeguato a gestire il rapporto con la tifoseria e con l’ambiente tutto, è stato sostituito per questo ruolo.

Durante l’incontro con il nuovo referente Dario Baldassarri abbiamo avuto le garanzie che gli atteggiamenti che avevano portato alla decisione di sospendere la nostra presenza al palazzetto non si ripeteranno. Inoltre, abbiamo avuto una dimostrazione di consapevolezza del fatto che la nostra tifoseria è importante anche nei momenti di critica. Queste parole sono state accompagnate da alcuni segnali positivi che evidenziano un cambiamento di rotta, come da noi richiesto.

Per questi motivi, abbiamo deciso di tornare a tifare i nostri colori, ma anche a contestare questa gestione sportiva e societaria inconcepibile portata avanti dalla nuova proprietà americana".

