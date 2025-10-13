Il derby in Serie A2. Harrison e Loro fanno sorridere Bergamo: Urania ko

BASKET

Bergamo si prende la vittoria di forza contro l’Urania. Il derby cambia padrone quando Harrison (nella foto) e Loro alzano il volume della partita e trasformano l’inerzia. E pensare che per oltre metà gara aveva comandato Milano: Taylor fa scintille (26), ritmo controllato, +12 sul 23-35 nonostante l’espulsione di Hogue. È lì che Milano deve chiuderla e invece spreca: cinque minuti senza canestro prima dell’intervallo (33-37) rimettono in corsa la Gruppo Mascio.

Dopo la pausa Sabatini prova a spingere, Gentile tiene l’urto, ma si accende Harrison, Loro ci mette fisicità e i rimbalzi d’attacco ribaltano la geografia del match. Bossi firma l’aggancio a 52, Lombardi sorpassa dall’arco: 55-54 alla penultima sirena, la sensazione che la partita sia girata davvero. L’ultimo quarto è una lezione di durezza: Loro piazza il botto del 62-56 e la schiacciata che spezza il fiato a Milano; l’Urania affonda tra i falli (quarto di Gentile, quinto di Gamble) e qualche fischio contestato, mentre Bergamo capitalizza dalla lunetta e dai possessi extra. La fotografia è la schiacciata di Loro per il 72-62, la chiusura è di Harrison, glaciale e dominante: sirena sul 77-69. Alla fine la differenza è semplice: Bergamo ha gestito l’onda, Urania l’ha subita. E nei derby, quando sale la marea, decide chi resta in piedi. A.L.M.