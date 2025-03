Il futuro del Pistoia Basket. Il neo-presidente David è atteso domani in città

Un occhio al campo e orecchi tesi a ciò che avviene fuori. E’ questo il momento che sta vivendo Pistoia e si tratta di un momento importante, che in un modo o nell’altro deciderà il futuro del club. L’attenzione per ciò che potrebbe accadere fuori dal parquet e più specificatamente a livello societario è il punto focale, diciamo quello da cui partire: è per questo che c’è grande attesa per l’arrivo previsto per domani del neo-presidente Joseph Mark David in città. Un primo incontro che necessariamente dovrà essere uno spartiacque tra la gestione precedente e quella futura, iniziando a gettare già le basi per quello che sarà il nuovo Pistoia Basket 2000.

Sul tavolo ci sarà anche da tenere presente la scadenza, sempre più vicina, del 16 marzo, che riguarda il pagamento degli stipendi non solo dei giocatori e dello staff ma anche di altre figure che fanno parte della società. Le dimissioni di Ron Rowan da presidente del Pistoia Basket e la nuova elezione di Joseph Mark David in qualità di numero uno della società aprono per forza nuovi scenari. Quali ad oggi è difficile dirlo, anche perché ci sono diversi aspetti che restano da chiarire (uno su tutti, il coinvolgimento del manager Richard Perna) ma sicuramente qualcosa dovrà cambiare. I soci americani dovranno assicurare le garanzie economiche necessaria per arrivare a fine stagione onorando gli impegni presi all’inizio e fare chiarezza sul futuro, che tradotto in soldoni significa dire una volta per tutte cosa intenderanno fare una volta terminato il campionato.

Per quanto riguarda il campo nonostante una stagione assurda che avrebbe abbattuto qualsiasi altra squadra, i biancorossi sono ancora in corsa per la salvezza. L’Estra in questo momento si trova al penultimo posto complice il successo di Cremona nello scontro diretto contro Napoli, però nell’ultima giornata non è andata meglio alle altre squadra coinvolte nella corsa salvezza. Varese ha inanellato la sesta sconfitta di fila, Napoli viene da tre ko consecutivi, Cremona è a quota 12 punti ma alla penultima giornata dovrà venire al PalaCarrara così come Sassari che di punti ne ha 14 ma viene da quattro sconfitte consecutive. Diciamo che ad oggi ci sono buoni motivi per poter continuare a sperare di potersela giocare fino alla fine.

Maurizio Innocenti