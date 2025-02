Il futuro del Pistoia Basket. Stasera il Cda della verità

Il giorno della verità è arrivato. È infatti fissato per questa sera il consiglio d’amministrazione del Pistoia Basket 2000, chiamato a diradare le nubi che negli ultimi giorni si sono addensate, fosche, sul presente e sul futuro del club. Il protagonista più atteso è senza dubbio Ronald Rowan, presidente del club e amministratore unico della East Coast Sports Group, che detiene le quote di maggioranza della società. Il patron dovrebbe essere rientrato dagli Stati Uniti nella notte, giusto in tempo per prendere parte al Cda. Oltre a lui ci sarà Steven Raso, altro socio della East Coast Sports Group, che in questi giorni si è impegnato a tutto campo in città dichiarando di essere pronto a fare il possibile per ’raddrizzare la barra’. Tra i due, verosimilmente, potrebbe tirare aria di scontro, vista l’insoddisfazione latente per la gestione tecnico-finanziaria portata avanti finora da Rowan. A completare il tavolo un ’fedelissimo’ del patron, Joe David, il vicepresidente Massimo Capecchi (ex numero uno del club) e Dario Baldassarri (in quota del title sponsor Estra).

Ipotizzare gli scenari che potrebbero verificarsi non è facile. Di sicuro saranno chieste esplicitamente a Rowan delle garanzie economiche concrete per permettere di concludere la stagione sportiva senza affanni. Ci sono infatti delle scadenze da rispettare, vedi documentazione Comtec da inviare a fine febbraio e sesta rata Fip da saldare a inizio marzo, nonché degli obblighi da ottemperare, come il tesseramento del sesto italiano entro venerdì, in tempo utile per la trasferta di Napoli. Qualora queste garanzie non dovessero essere presentate, ci sarà da capire la reazione di Raso, che rappresenta anche gli altri investitori a stelle e strisce. Potrebbero essere loro a farsi carico dell’iniezione di capitale, chiedendo di contro – ma siamo nel campo delle ipotesi – un passo indietro allo stesso Rowan, magari con l’appoggio della componente italiana del Cda. Passo indietro che a cascata potrebbe mettere in modo una serie di cambiamenti di notevole portata. L’unica cosa certa, però, è che c’è una stagione sportiva da portare in fondo e su questo aspetto non saranno più concesse deroghe.

Alessandro Benigni