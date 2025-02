Il futuro dell’Estra Pistoia. Raso ora detta la linea: "Tanti errori da rimediare. Ma il progetto va avanti»

di Alessandro Benigni

PISTOIA

Steven Raso vuole prendere di petto la difficile situazione dell’Estra Pistoia. Come abbiamo anticipato su La Nazione di ieri, infatti, l’imprenditore statunitense – membro del Cda biancorosso e socio fondatore dell’East Coast Sports Group – si trova a Pistoia per affrontare i tanti problemi in seno al club biancorosso. Giorni intensi per Raso, che si è messo a disposizione della causa, ritrovandosi alle prese con un complesso quadro da gestire, senza nemmeno conoscerne tutti i contorni. Tanto da cambiare i programmi e posticipare il ritorno in patria a seguito della riunione del Cda fissata per lunedì prossimo, al rientro (slittato) in italia di Ron Rowan. Sul tavolo, inevitabilmente, ci sarà proprio la gestione tecnica e finanziaria del club operata dal patron.

Raso, è innegabilmente un momento difficile. Come lo sta vivendo?

"È vero, stiamo vivendo un periodo complicato. E sono sicuro che ne vivremo altri in futuro. Tuttavia, ciò che conta di più è la nostra capacità di rimanere uniti e non perdere mai di vista i nostri obiettivi".

Sono stati fatti tanti sbagli, non trova?

"Personalmente, anche se non sono direttamente coinvolto nella sfera tecnica, riconosco che ci sono state difficoltà ed errori. Per questo mi sono impegnato ad attuare strategie concrete per correggere il tiro e migliorare la situazione".

Cosa ne pensa della situazione di tensione che si è venuta a creare con la piazza?

"Voglio esprimere il mio profondo rammarico per quello che sta accadendo con la nostra comunità di tifosi. Prima di venire a Pistoia, non ero pienamente consapevole della connessione intensa e appassionata che esiste tra il club e i suoi fan, sia nei momenti felici che in quelli difficili. Sono pienamente consapevole dei problemi esistenti e sto lavorando duramente per ricostruire un rapporto di fiducia ed entusiasmo reciproco".

Come sa, la contestazione nei confronti di Rowan è forte. Ha avuto modo di parlarci?

"Il dialogo costante con Rowan è un elemento fondamentale del nostro processo decisionale. Ci sono molte questioni da affrontare per quanto riguarda il suo futuro e quello del club, e voglio rassicurare tutti che stiamo considerando ogni aspetto con la massima attenzione. Mi impegno di fare delle scelte nel migliore interesse di tutti, dai fan agli investitori".

Qual è la situazione economica del club? Si sussurra che ci siano delle difficoltà...

"Sul lato economico, posso solo dire di aver scoperto alcune dinamiche solo di recente. Mi sto attivamente impegnando a stabilizzare e migliorare la nostra situazione finanziaria, per garantire un futuro solido e prospero per il nostro club. Nel segno della trasparenza".

E gli altri investitori cosa dicono? Visti i risultati negativi, il timore è che qualcuno possa fare un passo indietro...

"Con i nostri attuali investitori sono in essere solide relazioni contrattuali, che escludono categoricamente la possibilità di disimpegno. È chiaro che la Serie A1 rappresenta un contesto diverso rispetto all’A2, per questo siamo focalizzati sull’obiettivo salvezza".

Il progetto potrebbe continuare anche senza di Rowan?

"Io credo fermamente nel potenziale del nostro progetto. Che può andare avanti anche senza Rowan, che è uno dei nostri investitori, non l’unico. Al tempo stesso, non escludo il fatto che, in futuro, il club si apra al contributo di altri soggetti, che potrebbero rivelarsi fondamentale per costruire un futuro luminoso".

Si riferisce al title sponsor Estra e al Consorzio Pistoia Basket City?

"Anche. Estra e Consorzio rappresentano due pilastri fondamentali nel panorama attuale, caratterizzati da una solida reputazione e da un costante impegno per l’eccellenza. Non solo hanno dimostrato straordinarie capacità imprenditoriali, ma incarnano anche valori condivisi e vantano un forte senso di responsabilità sociale. Il loro sostegno sarà cruciale per affrontare le sfide future, tracciandopercorsi nel segno dell’innovazione e della sostenibilità".