Il neo coach. Il sogno che si avvera per Tdr: "Sarà una squadra che lotta»

Il sogno di bambino si è avverato: Tommaso Della Rosa nella prossima stagione siederà sulla panchina biancorossa come capo allenatore. "Sono molto emozionato – dice Della Rosa - perché è il sogno che ho fino da quando ho iniziato a lavorare qui e allenavo i bambini di 6-7 anni e ora arrivare ad essere capo allenatore è motivo di grande orgoglio. Ringrazio Andrea Di Nino e il presidente Joe David che mi ha sempre fatto sentire la sua vicinanza e di essere benvoluto fin dal primo momento è questo è un fattore importante per me. Ringrazio Marco Sambugaro e Andrea Tronconi, nonché Alberto Martelossi per le parole e per aver scelto di venire a Pistoia e approvare la mia nomina a capo allenatore, questa cosa mi trasmette molta fiducia. Sono convinto che quest’anno ci sia veramente un’unità d’intenti a partire dalla società, dallo staff, credo dai tifosi e dalla stampa. Non sono parole mie ma dal presidente Roberto Maltinti e questo è molto importante. Stiamo lavorando per costruire la squadra migliore possibile e che possa rappresentare la città di Pistoia".

Ripartire da alcune pedine che hanno costituto lo zoccolo duro in questi anni sarebbe importante. "Sapete che con Lorenzo e Gabriele ho un rapporto bellissimo e siamo in fase di trattativa con buone possibilità che tutto possa andare a buon fine – ammette Della Rosa -. Sono abituato a squadre operaie che poi hanno dimostrato il loro talento per cui la mia idea è quella di una squadra che lotta, amo la difesa, il gioco duro e quindi i giocatori che arriveranno dovranno avere spiccate doti difensive e di volontà". Tommaso dopo diversi anni non avrà più al suo fianco il fratello Gianluca, una separazione difficile e per certi aspetti dolorosa. "Non sono stato solo il suo allenatore ma sono anche il fratello e devo dire che Gianluca ha fatto una scelta importante e coraggiosa per la sua carriera – afferma –. Ha sempre rinunciato a tutto per il Pistoia e questo era il momento giusto di prendere questa decisione. Mi ha comunicato la decisione in lacrime ma sono convinto che sia io che lui da questa esperienza ne usciremo delle persone migliori. Spero che la prima partita sia Pistoia-Fortitudo così ci togliamo subito il dente".