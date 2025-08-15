Il PalaDozza è di Pozzecco con un Thompson in più

Italia 84 Argentina 72

ITALIA: Spissu 12, Melli 4, Fontecchio 19, Thompson 3, Ricci 2, Spagnolo 18, Procida 6, Niang 2, Diouf 10, Rossato ne, Akele 8, Pajola. All. Pozzecco.

ARGENTINA: Caffaro 6, Marcos 4, Brussino 7, Corbalan 16, Vildoza 2, Bressan 8, Bocca 9, Fernandez 1, Vaulet 14, Trouet, Lugarini, Negrete 5. All. Prigioni.

Arbitri: Baldini, Dionisi, Marziali. Note: parziali 25-19; 40-33; 67-51.

Ventuno anni dopo Atene 2004, è ancora Italia-Argentina. Ma stavolta vincono gli azzurri. Non c’è un oro olimpico da conquistare, ma quando ci sono queste due nazioni in campo, l’unico obiettivo è la vittoria. Ventuno anni fa, ad Atene, Gianmarco Pozzecco era in campo. Forse è per questo che il Poz viene accolto da un’ovazione.

L’Italia chiama: Bologna risponde perché il PalaDozza è pieno come un uovo. Non solo bolognesi, perché dalla regione si muovono in tanti.

L’azzurro Italia, anche se Macron sceglie una tonalità più scura (e accattivante), tira sempre. Julio Velasco, autentica star della pallavolo, viene fatto accomodare al centro del campo, con una devozione che si deve a un capo di stato. Ovazione interminabile (corposa come i titoli vinti in carriera) per il divo Julio.

Ci si commuove quando sul maxischermo compare la sagoma di Marco Bonamico, azzurro per sempre. A proposito di reduci di Atene 2004, l’Argentina, oro olimpico, riabbraccia Luis Scola e Carlos Delfino.

Ecco, non è più la nazione dei fenomeni – da queste parti ricordiamo bene Manu Ginobili –, ma l’Argentina sa farsi valere. C’è il debutto di Darius Thompson: l’algido play che giocherà a Valencia dovrà abituarsi in fretta al calore del Poz. Thompson fa canestro e conquista fallo?

Pozzecco entra in campo, lo bacia e l’abbraccia. Per farlo sentire uno di loro, dopo le ‘delusioni’ (diverse) Banchero e DiVincenzo, ecco la cura Poz.

L’Italia non è una squadra perfetta, ma è un gruppo vero, sorretto dall’entusiasmo contagioso pozzecchiano e dalla solidità dei leader, Melli e Fontecchio. Che con Pajola rappresentano un bel triumvirato. Sbaglia, l’Italia, ma i giocatori si cercano, si confortano, si consolano. Cercano un passaggio in più per il compagno, piuttosto che la gloria personale. Non sarà sufficiente per disputare un Europeo memorabile o conquistare una medaglia che manca da tanto tempo.

Ma l’approccio è quello giusto. In attesa che sbarchi Danilo Gallinari, che finalmente ha rotto il ghiaccio alla voce successi. Chissà che questo non gli dia la spinta per trascinare in alto l’Italia. Intanto, con il Gallo, il triumvirato diventa un poker.

E prima ancora che il Poz faccia le sue scelte, dovrà tagliarne tre (ieri Tonut indisponibile), l’Italia prende consistenza e guarda al futuro con ottimismo.