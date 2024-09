IL PREMIO. Quanti amici storici per Dan Peterson nella Hall of Fame

Dan Peterson sempre di più nella leggenda. Non solo quella italiana con le sue innumerevoli vittorie da allenatore e da commentare con la sua parlata inimitabile, ma ora anche ufficialmente nella Hall of Fame della Federazione del basket mondiale. Oltre a quella mitica di Springfield, ormai da svariati anni anche la FIBA ha la sua "arca della gloria" nella quale è stato inserito coach Peterson nella classe del 2024. È stata organizzata a Milano una festa in suo onore perché a metà settembre il premiato Peterson non era potuto andare a Singapore dove si è tenuta la premiazione. Così tanti suoi giocatori come Gallinari, Villalta e Bonamico, ma anche storici avversari come Bulgheroni e Tanjevic hanno presenziato all’iniziativa, come anche TJ Bullock e Zoran Radovic in rappresentanza proprio della federazione internazionale. Ovviamente non è mancato anche Toni Cappellari che, da dirigente, proprio in coppia con Peterson ha creato e plasmato l’Olimpia delle mille vittorie degli anni ‘80.

Anche l’Olimpi attuale era presente con l’attuale general manager Christos Stavropoulos che ha donato al "Coach" una canotta speciale dell’Olimpia con il numero 24 in onore all’annata di inserimento nella Hall of Fame.

Sandro Pugliese