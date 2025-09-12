Il presidente Paolo Chiacchella. "Riportare la città in campionati importanti»

PERUGIA – La partnership tra i Musei Nazionali umbri e la società Svila è destinata ad andare oltre il singolo episodio e vuole rafforzare il legame tra il basket e la città. Per questo la firma dell’accordo, ieri alla Galleria Nazionale, è stata anche l’occasione per la presentazione dello Svila Perugia Basket 2025/2026: non solo un momento di sport, dunque, ma anche una ribalta per celebrare un’alleanza di valori, con lo sguardo rivolto a una stagione di entusiasmo, crescita e condivisione.

Il presidente Paolo Chiacchella ha espresso l’obiettivo di "riportare il Perugia Basket in campionati importanti". Mentre Matteo e Alexander Palermo, titolari della azienda Svila, hanno ribadito come lo sport, al pari della cultura, abbia la capacità di "educare, unire e generare futuro". E "Svila Perugia Basket non è soltanto una squadra, ma è un progetto che vuole crescere insieme al territorio e con il territorio" hanno aggiunto. I Palermo sono titolari di una delle più importanti aziende produttrici di pizze surgelate (50 milioni di pizze all’anno), con oltre 230 dipendenti con sede a Visso e da due anni sponsor di Svila Perugia Basket.