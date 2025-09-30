Il punto sul campionato. Brindisi e Torino in vetta da sole. Impresa dell’Urania ad Avellino

Dopo due giornate Brindisi e Torino guidano la classifica della serie A2 imbattute, forse non le squadre che ci s’aspettava, visto che tutti gli addetti ai lavori indicavano in pole position Verona e Scafati, ma siamo appena all’inizio. Nella Valtur di coach Piero Bucchi brilla il pesarese Andrea Cinciarini che nella larga vittoria contro Cremona (chiusa a +25) ha smazzato assist già in doppia cifra (10) e conquistato un numero di rimbalzi (7) che la dice lunga sul suo senso della posizione in campo. Quattro uomini in doppia cifra per i pugliesi, top scorer l’ala montenegrina, da quest’anno anche capitano, Tosho Radonjic, che ha tirato col 100% su azione, sbagliando appena un tiro libero nella sua partita perfetta che gli è valsa 24 in valutazione.

Anche Torino si conferma nel secondo turno, espugnando con autorità il parquet di Cento: il 40enne Marco Cusin sta dimostrando di aver ancora qualcosa da dare (5 rimbalzi in 16’ di utilizzo), ma il vero mattatore della Reale Mutua è stato il play-guardia Federico Massone, classe ‘98, che ha messo a segno 19 punti; in doppia cifra anche i due Usa, Teagle (18p) e Allen (13). La sorpresa di giornata è stata la limpida vittoria nell’anticipo della Gemini Mestre su Roseto: entrambe neo-promosse, d’accordo, ma al debutto i veneti avevano toppato e parevano fragili, invece si sono subito riscattati, trascinati dai 35 punti di Keshawn Curry, un cognome importante per la guardia proveniente dal campionato finlandese dove aveva collezionato cifre interessanti. Nel big-match tra Cividale e Verona la spuntano i friulani, con prestazioni sfolgoranti dei due azzurrini d’oro, Ferrari e Marangon, che chiudono entrambi a quota 18. Il lungo classe 2005 va in doppia doppia, aggiungendo 10 rimbalzi: cosa ci faccia ancora in A2 è un mistero glorioso. Cade in casa Rimini, beffata da due liberi allo scadere da Rieti che risponde sul campo al brutto episodio capitato in sala stampa dopo il ko interno della prima giornata: Parravicini bollato come ‘scarso’ ha segnato 15 punti. Fra i romagnoli, ancora senza Camara, ciccano la partita i due Usa, con Ogden peggiore in campo, 5 punti con 1/6 al tiro e 6 perse. La Fortitudo reagisce dopo il ko del debutto e asfalta una ‘presunta’ big come Scafati: spiccano i 22 punti di Sorokas che era finito sul banco degli imputati per la grigia prestazione del primo turno. I campani crollano nella ripresa, rimediando una scoppola finale da -30.

Bella impresa dell’Urania che passa di misura sull’ostico campo di Avellino: tornato Gentile (che ne fa 16), Milano ritrova la sua spavalderia spalleggiato da Kevion Taylor (21). Completano la giornata il successo di Pistoia su Bergamo, firmato da un giocatore storico per i toscani come Lorenzo Saccaggi che chiude a quota 27 con 7/9 da tre punti. Infine, Forlì rompe il ghiaccio battendo non senza sofferenze la terza matricola, Ruvo di Puglia: tra i migliori, come sempre Raphael Gaspardo (17).

e.f.