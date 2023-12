Il punto sulla Serie A1. Il Geas ritrova Dotto e si prende il derby col Sanga

Il derby è rossonero. Il Geas Sesto San Giovanni supera il Sanga Milano nettamente per 77-53 e si aggiudica i due punti nel ritrovato derby tra le due realtà milanesi della massima serie. "Doppia doppia" in fotocopia per le due straniere dell’Allianz Tinara Moore e Jazzmon Gwathmey che chiudono il match con 15 punti e 10 rimbalzi, ma oltre alla vittoria la nota più lieta il rientro dopo svariate settimane di Caterina Dotto che ha giocato 15 minuti segnando anche 10 punti (anche se Trucco si è procurata una distorsione alla caviglia destra).

Gara sempre in controllo per il Geas: "In una partita non scontata ma alla nostra portata, ci sono stati dei momenti in cui abbiamo giocato con troppa sufficienza - commenta coach Cinzia Zanotti - dobbiamo costruire una mentalità diversa con cui lavorare per eliminare i momenti negativi in vista delle prossime gare. Sono poi molto felice del grande rientro di Dotto: le ragazze si fanno sempre trovare pronte, strameritata la sua buona partita". Deludente nel Repower invece l’esordio della greca Vintsilaiou che ha segnato solo due punti, ma tirando 08 dal campo, facendo anche a meno di Tay Madonna infortunata.

Segnali di ripresa da Brescia che perde di un soffio con la forte Campobasso per 78-75 rimanendo comunque in zona playout: non bastano i 20 punti e 9 rimbalzi di Louka.

S.P.