Il punto sull’a1. Il Sanga perde lo scontro diretto con Sassari. Cade anche la Brixia

Riprende il campionato, ma non cambia il risultato per il Sanga Milano che deve cedere il passo al Bocconi Sport Center perdendo lo scontro diretto contro Sassari. La sconfitta è arrivata per 69-79, nonostante i 19 punti di Tay Madonna autrice di una grande prova con un clamoroso 55 da 3. "Facciamo tesoro di tutto - dice coach Pinotti - consapevoli di essere stati in grado di giocare sempre al livello delle nostre avversarie, adesso ci aspetta la trasferta di Roma e cercheremo di prepararci al meglio per dare continuità al nostro percorso".

Niente da fare neanche per Brescia (nella foto) che è stata sorpresa a domicilio da Ragusa con il netto punteggio di 58-74. A segno praticamente solo le 4 straniere e la giovane Zanardi, mentre è mancato il contributo del resto del team. Turno di riposo invece per il Geas Sesto San Giovanni che riprenderà il cammino domenica 26 novembre nel big-match contro la Reyer Venezia. Sia Brescia che Milano invece anticiperanno il proprio turno al sabato: alle 19.30 del 25 novembre la Brixia sarà sul campo di Schio, mentre il Repower giocherà alle 20.45 il derby metropolitano a Roma.

Sandro Pugliese