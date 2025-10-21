Il punto. Vuelle imbattuta nelle gare esterne: prima tra le capoliste

Nella classifica stilata dalla Lnp la Vuelle risulta la prima delle capoliste poiché è l’unica ad essere ancora imbattuta in trasferta avendo giocato 3 gare fuori casa. A tenere il passo dei biancorossi sia Brindisi, che ha sbancato Milano sul filo di lana con i 33 punti di Copeland e un Cinciarini ancora sugli scudi (10 punti e 9 assist), sia Verona, che ha stoppato Rimini con un terzo quarto perentorio dove hanno ben recitato sia McGee (30 punti) che Serpilli, autore di 20 punti con ottime percentuali (4/5 da due e 4/9 da tre). Nelle fila dei romagnoli è rientrato per la prima volta Gora Camara dopo la lunga assenza per l’infortunio alla caviglia riportato con la sua Nazionale: il pivottone senegalese ha giocato 18’ segnando 7 punti e quindi domenica contro la Vuelle sarà regolarmente al suo posto restituendo a coach Dell’Agnello un’alternativa importante sotto canestro.

Nell’anticipo, ha fatto rumore il tonfo casalingo di Cividale che ha regalato alla neo-promossa Ruvo di Puglia (26 punti per l’americano Moody ‘imbavagliato’ a Pesaro) la prima gioia di questa stagione. Il giocattolino costruito da Pillastrini l’anno scorso sembra essersi rotto dopo aver perso tre pezzi importanti rispetto alla passata stagione, di cui due sotto i tabelloni come Giacomo Dell’Agnello e Gabriele Miani, oltre a Doron Lamb. Fra i risultati più interessanti da segnalare il riscatto di Scafati sul campo di una Forlì sempre più in crisi e lo stop della Fortitudo a Cremona, dove ha segnato appena 58 punti. Per il resto, Avellino risorge asfaltando Torino con trenta punti di scarto, Livorno batte Bergamo di misura, mentre Cento manda all’inferno Roseto. Infine, la netta vittoria di Pistoia a Rieti è passata purtroppo in secondo piano per il tragico dopo-partita.

e.f.