IN campo alle 19. Cremona aspetta Pistoia, serve una vittoria per cambiare marcia

Palla a due alle 19 per Vanoli Cremona-Estra Pistoia, confronto tra due neopromosse in questa ventiduesima giornata di LBA Serie A. Tra le due squadre si sono già giocate 14 gare di stagione regolare, 8 delle quali conquistate dalla Vanoli. Il match di andata, giocato domenica 7 gennaio nel corso della 15ª giornata, era stato lo scontro diretto che è valso l’accesso alla Frecciarossa Final Eight 2024 all’Estra, che vinse per 64-60 con i 20 punti del decisivo Moore. La Vanoli, pochi dubbi, vive una lunga fase di flessione, per quanto la classifica non sia preoccupante: "Siamo alla vigilia di una partita particolare per quanto riguarda la squadra perché continuo a dire che la benzina, la voglia di fare di questo gruppo, l’unione è sempre stata la forza. Definisco questa partita particolare proprio perché ci sarà bisogno che emerga questa unione, questa questa determinazione, questo senso di gruppo in un momento dove non manca la prestazione, non mancano le buone partite in termini di difesa, di insieme e sotto certi aspetti anche di numeri" la lettura di Demis Cavina (nella foto).

Cremona ha perso quattro delle ultime cinque gare, battendo Napoli prima della Coppa Italia ma perdendo contro rivali di classifica come Reggio Emilia, Varese e Brindisi domenica scorsa. La classifica non è ancora preoccupante, ma un nuovo ko potrebbe portare il penultimo posto a sole quattro lunghezze. A.L.M.