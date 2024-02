In campo alle 19.30. Brescia per difendere il primato. Magro: "I ragazzi sono carichi»

In campo alle ore 19.30, Bresciavuole difendere il primato solitario. Avversaria Reggio Emilia, la terra in cui tutto è iniziato per il capitano biancoblù Amedeo Della Valle. Dal 2014 al 2018 furono una Supercoppa e due finali Scudetto, senza dimenticare la clamorosa corsa sino all’ultimo atto di EuroCup con tanto di premio di miglior realizzatore del torneo. Dall’altra parte Michele Vitali, 65 partite con la Germani. In settimana la Unahotels ha salutato l’ala Kevin Hervey, miglior marcatore della squadra, tagliato per ragioni comportamentali. "Giochiamo contro una squadra costruita in estate con grandi aspettative e con un ottimo allenatore – il commento di Alessandro Magro – Sono riusciti a battere in casa Bologna, hanno talento per giocare contro le grandi. Verranno a Brescia per portare a casa un altro scalpo importante". Ultimo atto prima delle Final Eight di Coppa Italia, che Brescia vivrà da detentrice del trofeo: "Vedo nei ragazzi la voglia di continuare sulla strada che abbiamo tracciato ormai mesi fa. Abbiamo raggiunto quota 120 allenamenti dall’inizio dell’anno, un’enormità se si pensa alle squadre che fanno la coppa" conclude il coach toscano. A.L.M.