In crisi. L’ottimismo di Scola: "Varese si rialzerà»

Luis Scola, ad della Pallacanestro Varese, ha parlato ieri della situazione delicata della squadra. "Ovviamente la situazione non è buona - ha detto -. Siamo preoccupati e molto occupati a capire come riuscire a sistemare, consapevoli che mancano ancora 20 partite e ottimisti sul fatto che le cose possano migliorare per tempo. Accettiamo le critiche, purché rimangano nel limite del rispetto, limite che questa settimana è stato oltrepassato oltrepassato". S.P.