In Grecia anche Brown, Nebo e Tonut. Milano al completo. Ecco Guduric e Ricci

Da quest’oggi squadra al completo per i biancorossi dell’Olimpia Milano. Già nella mattinata di ieri capitan Pippo Ricci era tornato a calcare le tavole del parquet della palestra secondaria del Forum, mentre nella giornata odierna, dopo essere sbarcato a Milano ieri pomeriggio, sarà il turno di Marko Guduric. Così saranno completi i ranghi per la formazione di coach Ettore Messina che si allenerà in vista del torneo di Creta (si giocherà nel weekend lungo 19-21 settembre). Ovviamente ci sarà anche Lorenzo Brown che, nello scorso fine settimana, è stato il rappresentante dei giocatori Armani per partecipare al video di inizio stagione dell’Eurolega che è stato registrato a Dubai. Queste assenze dei giorni scorsi comunque non hanno scalfito la solida prestazione che i milanesi hanno messo in campo a Brescia dove si sono aggiudicati il Memorial Ferrari.

Una gara sempre tenuta in mano dall’Armani che nell’ultimo quarto ha toccato anche il +15, rischiando solo una sbandata nel finale. La nota più lieta è certamente quella della crescita fisica che sta avendo Josh Nebo, pivot potenzialmente devastante nel campionato italiano, ma l’anno scorso in campo solo per 9 gare su 74. La sua doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi e i minuti di utilizzo che crescono sempre di più sono il segnale più bello di questa pre-season milanese al di là del punteggio (è finita 85-90). Non ha ancora ritrovato il campo invece Stefano Tonut, per il quale si è preferito non rischiare visto la natura muscolare del suo infortunio che l’ha costretto a saltare gli Europei. Anche per lui la prima occasione sarà il torneo di Heraklion, a partire dalla semifinale di venerdì 19 contro l’Olympiakos Pireo.

Sandro Pugliese