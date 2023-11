Serie A basket in tv: orari e dove vedere in tv le partite della giornata 9

Bologna, 24 novembre 2023 – Non conosce soste il campionato di Serie A di basket, giunto al suo nono turno dopo l’ennesima settimana arricchita dagli impegni delle coppe europee: a fare da apripista di giornata sarà il match in programma questa sera, sabato 25 novembre, alle ore 20.20 (gara in diretta su Dazn ed Eurosport 2), che vedrà la Dinamo Banco di Sardegna Sassari – reduce dal ko esterno contro Pistoia e protagonista di un avvio di stagione altalenante – fronteggiare la Givova Scafati, intenzionata a riscattare la sconfitta contro Varese e a riprendere la sua corsa. Domenica 26 novembre si tornerà poi in campo alle 16.30, per la sfida tra l’Umana Reyer Venezia, sconfitta domenica scorsa da Milano e in Eurocup dal Prometey, e l’Unahotels Reggio Emilia (match in diretta su DAZN ed Eurosport 2), finita ko in due delle ultime tre gare disputate. Mezz’ora più tardi, alle 17, ci sarà il match tutto a tinte biancorosse tra l’EA7 Emporio Armani Milano, galvanizzata dal netto e convincente successo ottenuto in Eurolega in casa della Stella Rossa Belgrado, e la matricola Estra Pistoia, che si presenta all’appuntamento dopo la prestigiosa vittoria ottenuta a spese di Venezia. Alle 17.30 (match in diretta su DAZN) andrà invece in scena quello che potrebbe essere definito il più classico dei testa-coda: al PalaPentassuglia di Brindisi arriverà la Virtus Segafredo Bologna, che ha all’attivo sette successi in otto uscite di campionato e in settimana ha colto anche la sua settima vittoria in Eurolega superando il Fenerbahce con una prova di forza notevole. Dall’altra parte, invece, l’Happy Casa Brindisi vive uno stato di forma decisamente opposto a quello dei bianconeri ed è ancora alla ricerca del primo sigillo tra i confini della Serie A. Un solo passo dietro ai felsinei, nel quartetto di squadre a quota dodici punti in classifica, c’è anche la sorpresa Generazione Vincente Napoli che, alle 18 (match in diretta su DAZN), tra le mura amiche del PalaBarbuto ospiterà la neopromossa Vanoli Cremona per un match sulla carta molto equilibrato e frizzante: entrambe le squadre, infatti, vengono da un ottimo periodo e puntano a conquistare altri due punti per restare ai piani alti della classifica. Dopo due vittorie, domenica scorsa, è arrivato il ko per la Germani Brescia, battuta dalla capolista Virtus Bologna e quindi desiderosa di riscattarsi sin da subito: l’occasione potrebbe essere il derby lombardo delle ore 18.15 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN ma anche in chiaro su D-Max, canale numero 52 del bouquet del digitale terrestre) contro la Openjobmetis, la quale in settimana ha chiuso la prima parte della FIBA Europe Cup sconfiggendo Tbilisi 94-81. Decisamente forte è anche la voglia di riscatto della Carpegna Prosciutto Pesaro che, dopo il ko patito contro Cremona vuole rialzare la testa. Per farlo dovrà però superare nel match al via alle 19 (diretta su DAZN) la Nutribullet Treviso, ancora ferma a quota zero punti assieme a Brindisi. Nelle file dei veneti gli occhi saranno tutti puntati sui due nuovi acquisti: Osvaldas Olisevicius e Justin Robinson, il quale peraltro è un ex di giornata. Infine, alle 20 (diretta su Dazn), la Bertram Yatchs Tortona ospiterà la Dolomiti Energia Trentino che in settimana ha perso in volata contro il Buducnost in Eurocup.