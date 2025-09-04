Italia-Cipro di basket: orario e dove vederla in tv. Azzurri primi nel girone se...

Limassol (Cipro), 4 settembre 2025 - L'Italia chiude la fase a gironi di Eurobasket 2025 affrontando i padroni di casa di Cipro, ancora fermi a quota zero punti in classifica. Gli Azzurri invece sono già sicuri di disputare gli ottavi di finale a Riga, ma ancora non conoscono la loro posizione definitiva in graduatoria. Melli e compagni chiuderanno il raggruppamento C da primi o da secondi. Tutto, o quasi, dipenderà dal risultato di Spagna-Grecia (palla a due alle 20:30). Se la selezione di Gianmarco Pozzecco dovesse ottenere il quarto successo consecutivo e le Furie Rosse battessero gli ellenici, allora in testa finirebbero i nostri portacolori. Se invece non si realizzasse anche uno solo di questi scenari, allora sarebbe i ragazzi allenati da Vassilis Spanoulis a ottenere la prima piazza. Ricordiamo che le qualificate del girone C si scontreranno negli ottavi con quelle del raggruppamento D (la classifica al momento recita Francia, Polonia, Israele 6; Slovenia 4; Belgio 2; Islanda 0).

Niang out

Grandi protagonisti dell'ultima vittoria contro la Spagna sono stati Saliou Niang e Momo Diouf. Il primo ha messo insieme una doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi in soli 15 minuti prima di uscire dal campo per infortunio. Gli esami effettuati in mattinata hanno escluso lesioni importanti ma Saliou non verrà impiegato nella partita contro Cipro. Il secondo ha giganteggiato sotto le plance con 14 punti e 8 rimbalzi (6 in difesa), risultando poi Mvp del match. “Questa – ha detto Niang – per me è una estate impegnativa e molto bella. Ho lavorato e sto lavorando molto e sento di essere migliorato in questi mesi. Ogni giorno cerco di capire come progredire ancora e come poter aiutare la squadra. Finora sono molto soddisfatto di ciò che abbiamo fatto come team e di come sto andando in campo. Spero di continuare così e spero che il percorso in questo Europeo sia ancora lungo. Mi piace molto il modo in cui tutti ci aiutiamo gli uni con gli altri in campo e fuori anche soprattutto nei momenti di difficoltà. Ci divertiamo e stiamo bene insieme mettendo in pratica il primo comandamento del Poz, ovvero quello di darsi sempre una mano“. Diouf ha aggiunto: “La vittoria contro la Spagna vale tanto per noi perché ottenuta con fatica contro una squadra che ha giovani molto bravi e promettenti ed è allenata da un super coach come Scariolo. Noi però non siamo da meno e lo abbiamo dimostrato. Siamo qui per cercare di fare il meglio possibile in ogni partita. Siamo già agli Ottavi ma vogliamo continuare il nostro percorso anche perchè ci stiamo divertendo“.

Orario e dove vedere la sfida

Italia-Cipro, valida per la quinta e ultima giornata del girone C, si disputa alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro) giovedì 4 settembre, con palla a due fissata alle 17:15 (ora italiana). La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai Due e Sky Sport Basket (canale 205), e sarà visibile anche in streaming su Dazn, Sky Go, Now e Rai Play.

La classifica del girone C

Grecia, Italia 6; Spagna, Bosnia ed Erzegovina 4; Georgia 2; Cipro 0