Eurobasket 2025, l'Italia rialza la testa e batte la Georgia 78-62

Limassol (Cipro), 30 agosto 2025 – L’Italbasket rialza la testa dopo il passo falso all’esordio contro la Grecia e batte la Georgia 78-62 nel suo secondo impegno ad Eurobasket 2025. Un successo costruito partendo dalle fondamenta di una grande solidità difensiva e del gioco corale, che ha permesso di togliere dal match un’arma potenzialmente molto pericolosa come l’ex Virtus Toko Shengelia (rimasto fermo a 0 punti in 21’ giocati ed espulso per una reazione di nervosismo nel finale) e di tenere la Georgia al 43% dal campo (Bitadze e compagni hanno addirittura tirato con il solo 14% da tre). Il resto lo ha fatto l’attacco che, spinto da un Saliou Niang sempre più importante nelle dinamiche di squadra (top scorer con 15 punti), da Momo Diouf (13 punti) e da un Simone Fontecchio ritrovato dopo un esordio soft (14 punti), ha dato la sgasata decisiva tra terzo e quarto quarto con un parziale di 16-0, il quale ha creato un solco che la Georgia non ha più saputo colmare nonostante i 22 punti di un mai domo Goga Bitadze e i 13 di Alexander Mamukemashvili.

Pozzecco (ANSA)

Il primo tempo

Convincente e deciso l’approccio degli azzurri, che mettono subito in campo grande energia difendendo con grande aggressività e riuscendo a limitare la pericolosità a rimbalzo dei georgiani. Le difficoltà di Shengelia si riflettono su percentuali al tiro decisamente deficitarie (3/15 dal campo iniziale e addirittura 0/8 dopo un quarto), le quali aiutano e non poco i ragazzi di coach Pozzecco a tenere a distanza di sicurezza gli avversari e a costruirsi – pur segnando due soli tiri da due e tirando con 2/11 da tre con conclusioni ben costruite nei primi 10’ – un tesoretto di otto lunghezze al suono della prima sirena (18-10). È di Diouf la conclusione che vale il primo vantaggio azzurro in doppia cifra a inizio secondo quarto, ma la musica cambia ben presto perché nella frazione si alzano i decibel della difesa della Georgia che, grazie ai raddoppi e a una ritrovata aggressività, riesce a mandare in tilt quei meccanismi dell’Italia che tanto bene avevano funzionato nei 10’ iniziali, costringendo gli azzurri a diverse palle perse: il resto lo fa l’ex Trento Baldwin, che si carica l’attacco georgiano e mette la sua firma sul parziale di 18-7 che vale il sorpasso biancorosso a poco meno di 4’ dall’intervallo lungo (28-27). Un urto che l’Italbasket riesce a reggere facendo quadrato, in un finale di primo tempo piuttosto equilibrato e avaro di canestri, nel quale l’Italia attinge anche dalla difesa a zona.

Il secondo tempo

Intensità ed equilibrio la fanno da padroni anche in un avvio di ripresa arrembante, infiammato dalle triple di Melli da una parte e di Bitadze dall’altra. Il resto lo fanno Thompson e Fontecchio quando, poco dopo la metà della frazione, salgono di colpi e mettono la loro firma sul mini-allungo dell’Italbasket che si spinge a +7 (48-41) al culmine di un 11-0 che neppure il timeout chiamato da coach Dzikic riesce a fermare. Ci pensano allora Mamukemashvili e Sanadze a non far diventare il solco una voragine ed anzi a dimezzare lo scarto spingendo la Georgia, nonostante uno Shengelia ancora a secco di punti a - 3 (50-47). Il punto esclamativo sul terzo quarto lo mette però Pippo Ricci, che con una tripla ridà ossigeno all’Italia e la fa entrare negli ultimi 10’ con due possessi pieni di vantaggio (53-47). Una tripla pesantissima per il morale degli azzurri che cominciano il quarto quarto con il turbo innestato e allargano il parziale fino al 16-0 suggellato dalla tripla di Niang, che vale il nuovo massimo vantaggio sul +19 (66-47) e mette una seria ipoteca sulla vittoria dell’Italia nonostante i quasi 7’ ancora da giocare. Neppure la reazione di nervi d’orgoglio della Georgia, che non riesce a spingersi oltre il -12 e nel finale perde un nervosissimo Shengelia per espulsione, basta a riaprire i giochi, perché le mani di Ricci, Fontecchio e Thompson non tremano e respingono ogni assalto firmando il primo sigillo a questo Europeo.