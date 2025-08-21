Basket, stasera l'Italia sfida la Lettonia al Torneo dell'Acropoli: orari e dove vederla

Atene (Grecia), 21 agosto 2025 – Ultimi test per l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco prima dell’esame di maturità dell’Europeo. Questa sera alle ore 19 (diretta su Sky Sport basket, canale 209 del bouquet Sky e streaming su Sky Go e Now) la nazionale azzurra affronterà ad OAKA la Lettonia di coach Luca Banchi nella gara d’esordio del Torneo dell’Acropoli di Atene. Una partita che arriva a una decina di giorni di distanza dal successo ottenuto dagli azzurri proprio contro la selezione lettone in quel di Trieste per 91-75. Quella guidata da coach Banchi, che al termine dell’Europeo concluderà questa esperienza sulla panchina lettone, resta comunque una formazione da prendere decisamente con le molle, perché può fare affidamento su giocatori di assoluto valore come Kristaps Porzingis, i fratelli Dairis e Davis Bertans (visto a Milano) e su giocatori bene che la pallacanestro italiana ben la conoscono come gli ex Virtus Bologna Lomasz e Grazulis. Della sfida e di quella con la Grecia di domani ha parlato ai taccuini FIP il CT azzurro Gianmarco Pozzecco: “Siamo contenti e curiosi di affrontare questo torneo di così alto livello. Sono le ultime due amichevoli prima dell’esordio e nessuna delle due sarà semplice. Abbiamo accolto il Gallo e in questi giorni ci stiamo allenamento per completare il suo inserimento e quello di Darius. Lettonia e Grecia saranno due sfide affascinanti e ci metteranno a dura prova. Giocare poi in un’arena come quella dell’OAKA è sempre stimolante. La squadra sta dando il massimo in allenamento e anche da questo torneo sono certo che, al di là dei risultati, trarremo il meglio per farci trovare pronti il 28 agosto”. Al Torneo dell’Acropoli, la truppa azzurra ci arriva con qualche novità: in settimana si è infatti aggregato al gruppo Danilo Gallinari, reduce dal successo nel campionato portoricano – con tanto di titolo di MVP delle finali –, ma hanno salutato la squadra Stefano Tonut, costretto a saltare l’Europeo per un problema di natura muscolare, e Luca Severini. Al Pozzecco resta quindi un solo giocatore da tagliare per trovare la quadra dei dodici azzurri che parteciperanno ad Eurobasket. Il principale indiziato al taglio è Riccardo Rossato, ma queste ultime due gare potrebbero fornire altre indicazioni e portare ad altre scelte. Domani, 22 agosto, sempre alle ore 19 italiane, toccherà invece alla sfida contro gli ellenici (diretta su Sky Sport basket, canale 209 del bouquet Sky e streaming su Sky Go e Now). Una gara in cui si alzerà notevolmente l’asticella del coefficiente di difficoltà per gli azzurri, dal momento che i padroni di casa della nazionale guidata da Vassilis Spanoulis (che all’esordio hanno sconfitto la Lettonia con un perentorio 104-86) possono fare affidamento su un roster stellare in cui spiccano campioni del calibro di Giannis Antetokoumpo (25 punti e 10 rimbalzi contro i lettoni), Kostas Sloukas e Tyler Dorsey, soltanto per citarne alcuni.