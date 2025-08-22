Torneo dell’Acropoli, l'Italia perde 76-74 contro la Grecia

Atene (Grecia), 22 agosto 2025 – Si chiude senza vittorie il Torneo dell’Acropoli dell’Italbasket, ultimo appuntamento prima dell’Europeo che inizierà tra meno di una settimana a Cipro: dopo la sconfitta contro la Lettonia di ieri, infatti, gli azzurri hanno perso anche contro la Grecia padrona di casa, la quale alza al cielo la coppa imponendosi per 76-74. Fatale agli azzurri, quest’oggi, è stato il terzo quarto, in cui la Grecia ha messo il turbo con un parziale di 27-12 che ha azzerato uno svantaggio e vanificato quanto di buono creato dai ragazzi di Pozzecco in un primo tempo più che positivo. Girata l’inerzia del match, gli ellenici – nonostante le assenze pesanti (e programmate di Giannis Antetokounmpo, Sloukas e Mitoglou) hanno poi saputo proteggere il vantaggio e allungare le mani sulla vittoria. Un successo su ci sono le firme di quattro uomini in doppia cifra, guidati da Tyler Dorsey (14 punti). All’Italia non sono invece bastati i 18 punti di un Simone Fontecchio molto positivo soprattutto nei 20’ iniziali e i 14 di un eccellente Saliou Niang, l’ultimo ad arrendersi in casa azzurra.

La gara

In controtendenza rispetto al match di ieri, gli azzurri partono con il piede giusto, mettendo in campo grande energia e trovando subito buone risposte nel tiro dalla lunga distanza (4/6 da tre dopo i primi 10’ e addirittura 7/12 all’intervallo lungo) grazie soprattutto a un ispirato Fontecchio (11-5). La Grecia, invece, sul fronte opposto sente il peso delle assenze e fatica terribilmente a trovare ritmo in attacco al cospetto di una difesa azzurra che, guidata dall’energia di Niang e Diouf, chiude le linee di passaggio e le vie che portano al ferro in maniera pressoché perfetta. Gli uomini di Spanoulis provano comunque a tenere la scia dell’Italbasket e, grazie a qualche folata individuale, dopo aver chiuso a -4 il quarto d’apertura (20-16), si portano addirittura a una lunghezza di distanza dagli azzurri che però mantengono i nervi decisamente saldi, costringono la Grecia a ben 8 palle perse in 20’ e, sospinti da Akele, Pajola e Fontecchio (già 13 punti all’intervallo lungo per lui), respingono gli assalti riuscendo a rientrare negli spogliatoi addirittura con la doppia cifra di vantaggio (40-30). Il secondo tempo comincia sulla falsariga del primo, con la Grecia che continua a perdere qualche pallone di troppo e che scivola a -12 sui punti tredici quattordici e quindici di Fontecchio (42-30). Con il passare dei minuti, però, il vento del match cambia direzione e la Grecia alza i giri del motore e il livello dell’intensità piazzando, trascinata da Dorsey e Kostas Antetokounmpo, un parziale di 13-4 che la riporta addirittura a -1 riaprendo completamente i giochi (44-43). La parità è servita pochi istanti più tardi a quota 48 sul sottomano di Kalaitzakis a poco meno di 4’ dall’ultimo mini-intervallo. L’Italia sembra perdere il bandolo della matassa e gli ellenici hanno il merito di saperne approfittare appieno mettendo anche la freccia del sorpasso con la tripla del solito Dorsey, a cui fanno seguito quelle di Samontourov e Kalaitzakis che spingono i padroni al +7 (57-50 al culmine di un 27-8 di parziale) che diventa +5 grazie alla schiacciata di Niang che fa respirare l’Italia in chiusura di quarto. Il nuovo giocatore della Virtus Bologna, nel momento di maggior appannamento della serata azzurra, si carica sulle spalle a suon di canestri e giocate di pura energia la squadra che, passo dopo passo, ritrova la fiducia e si spinge fino al -2 a 1’30” dalla fine dando vita ad un finale mozzafiato in cui la Grecia torna a +3 con un libero di Thanasis Antetokounmpo e poi perde un pallone che porta Spissu a tirare dall’angolo alla tripla del potenziale pari. il ferro, però, la sputa e un tecnico fischiato a Pozzecco chiude definitivamente i conti.