Italia senza limiti, vince il girone di ferro. Anche la Lituania ko: nei quarti la Turchia

Italia 65 Lituania 51

ITALIA: Keys 8, Pasa 5, Verona 7, Zandalasini 22, Pan, Cubaj 5, Madera 2, Santucci 5, Fassina 4, Andrè 5, Spreafico ne, Trimboli 2. All. Capobianco. LITUANIA: Jocyte 15, Nacickaite Van Der Horst 1, Raulusaityte ne, Sinickaite, Juskaite 8, Sventoraite 8, Meskonyte, Grigalauskyte, Miskiniene 10, Zabotkaite ne, Donskichyte, Labuckiene 9. All. Stanisauskas. Arbitri: Horozov, Gyorgyi, Proc. Note: parziali 18-14, 34-23, 46-42. Tiri da due: Italia 14/43; Lituania 15/41. TIri da tre: 7/22; 1/14. Tiri liberi: 16/23; 18/24. Rimbalzi: 42; 46.

BOLOGNA Una grande Italia batte anche la Lituania e chiude imbattuta quello che da tutti era considerato il girone di ferro di questa Fiba Women’s Eurobasket. Il PalaDozza e Bologna portano bene alle azzurre che dopo Serbia e Slovenia superano anche la Lituania. Una vittoria di squadra, arrivata grazie al contributo di tutte le ragazze di Andrea Capobianco, ad una difesa eccellente, ma che porta la firma della stella azzurra Cecilia Zandalasini che chiude la sua prova con 22 punti. Il successo permette all’Italia di chiudere prima il girone B di affrontare martedì sera al Pireo, sede della fase finale della manifestazione, nei quarti, la Turchia. Bella cornice di pubblico per la terza e ultima giornata di sfide al PalaDozza, con 3500 spettatori sulle tribune del PalaDozza nel match serale. Italia e Lituania, già qualificate si giocano il primo posto e sulla carta un quarto più facile. Inizio equilibrato, con la Lituania che usa la sua fisicità andando spesso sotto canestro, mentre l’Italia risponde cercando di mettere in difficoltà le avversarie col ritmo e difesa. In attacco Zandalasini inizia il suo show con 5 punti di fila, ma è il canestro di fine quarto della bolognese Mariella Santucci a stappare il match. Ad inizio seconda frazione Keys, tra le migliori in campo per le azzurre, e Cubaj lanciano le ragazze di coach Capobianco avanti 23-14 al 12’. La Lituania rimane agganciata al match sfrutta i tiri liberi, ma l’inerzia è tutta per le italiane. E’ ancora una tripla di Santucci e il canestro dell’altra bolognese Olbis Andrè a valere il +12 sul 32-20 al 18’. Nella ripresa l’Italia mantiene un discreto cuscinetto di vantaggio, anche se nel finale di quarto la Lituania risale, dopo un break di 0-6, fino al 46-42. Superato il momento difficile, ad inizio ultimo quarto le azzurre cambiano il trend delle prime due sfide e con una difesa straordinaria e i punti di Cubaj, Madera e Zandalasini infilano ulna parziale di 7-0 che al 34’ vale il 53-42. A dare il colpo della staffa finale ci pensa ancora Zandalasini, che i canestri del PalaDozza li conosce bene per i suoi trascorsi alla Virtus, lanciando le azzurre alla vittoria tra il tripudio del pubblico festante. Nell’altra partita di ieri la Slovenia ha chiuso il suo europeo battendo 84-69 la Serbia fanalino di coda. La classifica finale del girone B di Bologna: Italia 6 punti Lituania 4, Slovenia 2, Serbia 0.