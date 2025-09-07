Eurobasket 2025, delusione Italia: perde contro la Slovenia 77-84. Pozzecco si dimette

Riga, 7 settembre 2025 – Sconfitti e senza coach: Gianmarco Pozzecco lascia la panchina italiana. Si chiude agli ottavi di finale l’avventura agli Europei per l’Italia che esce sconfitta col punteggio 77-84 per mano della Slovenia trascinata da un sontuoso ed inarrestabile Luka Doncic autore di uno score da urlo: 42 punti e 10 rimbalzi. Gli azzurri, che si sveglieranno soltanto nella ripresa recuperando ben diciannove punti di svantaggio, incassano così il quarto ko consecutivo nella manifestazione contro gli sloveni che dominano la lotta a rimbalzo (di cui quindici offensivi). Mercoledì Prepelic e soci sfideranno la Germania ai quarti.

Immediate le dimissioni della guida tecnica: "Questa è stata la mia ultima partita da coach della nazionale, per mia decisione. Voglio ringraziare Petrucci che mi ha dato quest'onore, è stato il momento migliore della mia vita - ha detto il tecnico italiano Gianmarco Pozzecco – . Oggi sono molto triste perché vedo i ragazzi soffrire, non perché ho perso”.

A rompere il ghiaccio è un palleggio-arresto e tiro di Spagnolo. La Slovenia cerca di rimanere in partita con Omic e Doncic che trova il fondo della retina dopo i due errori iniziali (4-4 al 3’). Hrovat regala il primo sorpasso ai suoi con la bomba che spiana la strada per il break di 12-0 chiuso dalla tripla della guardia dei Lakers che obbliga coach Pozzecco al repentino timeout. La musica non cambia con gli azzurri che smarriscono la via del canestro mentre dall’altra parte Doncic continua col suo show: dieci punti (sui quindici di squadra) per l’ex Mavericks con due bombe messe a segno.

L’ingresso di Spissu dà una scossa agli azzurri che smuovono la retina dalla lunga distanza. I problemi per l’Italia restano in difesa dinanzi al n.77 della Slovenia che attacca il ferro con eccessiva facilità iscrivendo a referto ben ventidue punti. Un soliloquio sul parquet che fa saltare ogni più rosea previsione della vigilia (11-29 al 10’). Nella seconda frazione l’andazzo non sembra cambiare se non per una serie di palle recuperate dai cestisti in canotta bianca: Fontecchio da oltre arco cerca di rianimare l’incontro sul 20-32 chiudendo una minirimonta di 9-3. Il buon momento azzurro termina col rientro proprio di Doncic con un paio di giocate che permettono al team di Sekulic di viaggiare ben oltre la doppia cifra di vantaggio (25-41 al 16’).

Le triple sono l’unica arma con cui si cerca di restare in partita verso la conclusione del primo tempo. Pajola rimette tutto in discussione e la Slovenia replica con Nikolic. Diouf, prima di commettere il terzo fallo personale, mette il punto esclamativo in area saltando sulla testa di Doncic (40-48). Al rientro dagli spogliatoi la faccia del roster azzurro è di quelle che non vogliono lasciare nulla al caso se non fosse per il solito Doncic che riprende a gonfiare la retina dopo l’iniziale 4-0 a firma di Fontecchio. La nuova ala dei Miami Heat completa un minibreak di 6-0 ma due palle perse consecutive puniscono Melli e compagni che subiscono la fisicità a rimbalzo contro i pari ruoli avversari, in particolare Omic. Nikolic mette la ciliegina col jumper allo scadere del + 16 (56-72 al 30’) confermando il 40% al tiro.

Nell’ultimo quarto sale in cattedra l’esperienza di Danilo Gallinari sia in attacco sia liberando i compagni di squadra come nel caso di capitan Melli che piazza la zampata dall’angolo. Niang dalla lunetta e Fontecchio riducono ad un solo punto il diavrio tra le due contendenti con cento secondi sul cronometro da giocare. L’Italia non riesce a piazzare la zampata decisiva. Doncic è chirurgico in lunetta: 77-82. Spissu manda sul ferro la tripla della speranza. L’ultima a tenere in piedi la Nazionale azzurra che saluta la competizione.