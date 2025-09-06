Italia-Slovenia: orario e dove vederla in tv. La sfida agli Europei di basket vale un posto nei quarti

Riga (Lettonia), 6 settembre 2025 - L'Italia vuol continuare a sognare in grande a Eurobasket 2025. Dopo aver chiuso il girone C al secondo posto e con quattro vittorie consecutive, gli Azzurri si apprestano ad affrontare negli ottavi di finale la Slovenia, terza forza del raggruppamento D. La selezione del ct Sekulic ha comunicato la manifestazione con due sconfitte: quella per 105-95 contro la Polonia e quella per 103-95 contro la Francia. Dopodiché, ecco le tre affermazioni di fila ai danni di Belgio, Islanda e Israele. Il grande protagonista è stato ovviamente Luka Doncic. La stella dei Los Angeles Lakers ha viaggiato a una media di 32,4 punti segnati a partita in 33,4 minuti di utilizzo, risultando il miglior marcatore della fase a gironi. Chi passerà il turno se la vedrà nei quarti di finale con la Germania campione del mondo in carica. Negli ottavi, i tedeschi hanno superato l'ostacolo Portogallo, battuto 85-58 con un parziale nell'ultimo periodo di 33-7.

L'analisi tecnica

Attacco contro difesa. Gli Azzurri hanno concesso, fino a questo momento, solo 66.6 punti di media agli avversari risultando la miglior difesa di tutto l’Europeo. Un marchio di fabbrica della squadra di coach Pozzecco, che nelle cinque gare giocate a Cipro ha messo in mostra una compattezza invidiabile subendo al massimo 79 punti dalla Bosnia e 75 dalla Grecia e vincendo le sfide a rimbalzo in 4 occasioni su 5 (31-28 contro i bosniaci). Nell’altra metà campo, invece, ci sarà il miglior marcatore di EuroBasket 2025. Luka è davvero Magic e per il momento viaggia a 32.4 punti di media a partita guidando anche le classifiche di palle recuperate (3.2 a partita) ed efficiency (32.4). Come se non bastasse, è secondo dietro lo sfortunato Jokubaitis in quanto ad assist serviti (8.4 a partita). Numeri stellari che fanno della Slovenia la squadra più prolifica dopo la Germania con 93.8 punti di media a partita. Italia contro Doncic quindi? Non proprio, perché ad aiutare il fenomeno dei Lakers ci sono anche i veterani Klemen Prepelic, Gregor Hrovat, Edo Muric e Aleksej Nikolic (Treviso, Sassari, Brescia tra le squadre della sua carriera).

I precedenti

I precedenti non sono a favore degli Azzurri. In 24 partite sono state solo nove le vittorie e 15 le sconfitte. L’ultima al Mondiale di Manila nella finale per il 7°/8° posto chiusa 89-85 per gli sloveni con doppia doppia di Doncic (29 punti e 10 rimbalzi). Tre gli incroci in un Europeo: nel 2013 Italia ko 84-77 nella seconda fase a Lubiana; nel 2007 ancora sconfitta 69-68 nella prima fase ad Alicante e ko anche a Lulea per 77-67 nel 2003, quando però gli Azzurri chiusero con il Bronzo. L’esordio da commissario tecnico di Gianmarco Pozzecco è avvenuto proprio contro la Slovenia di Doncic. A Trieste, il 25 giugno 2022, 90-71 per gli sloveni con 12+7 di Luka. L’ultimo successo italiano risale al 2006: nella prima fase del Mondiale di Sapporo in Giappone 80-76 per la squadra di coach Recalcati con 26 punti di Marco Belinelli.

Le dichiarazioni

“Per partite come questa contro la Slovenia non ci sono grandi motivazioni da trasmettere agli atleti. Sarà un piacere e voglio che i ragazzi siano felici di scendere in campo – il commento di Pozzecco –, Vivo i miei giocatori dal 23 luglio e so quanto dispendio di energie fisiche e mentali hanno affrontato per rimanere concentrati e competere sempre in un girone come il nostro. E so anche bene che di fronte a loro c’è un percorso estremamente complicato. Ho però grande fiducia in loro e ciò che gli auguro e di regalarsi la stessa concentrazione che hanno avuto nelle prime 5 partite. Impossibile fermare Luka Doncic perché non riescono a farlo neanche in Nba. Proveremo a metterlo in difficoltà cercando di non fargli fare una partita pazzesca ma le sue medie punti le conosciamo ed è logico aspettarsi che continui così. Dovremo stare attenti a lui e a tutte le situazioni che è capace di creare in campo e che agevolano i suo compagni di squadra. Voglio dedicare ancora un pensiero a Giorgio Armani e abbracciare Leo Dell’Orco in questo momento difficile. Un grande in bocca al lupo invece lo mando a Rino Gattuso, che ha iniziato benissimo il suo percorso alla guida della nostra Nazionale di calcio. Sono un suo tifoso e credo che la sua presenza compatterà tutti“.

Così capitan Melli: “Innanzitutto siamo felici di essere qui a giocarci una partita così importante ed affascinante. Non era affatto scontato visto il nostro girone. Luka Doncic è tra i cinque giocatori più forti al mondo e a lui dovremo stare molto attenti ma non ridurrei tutto ad una sfida contro di lui. La Slovenia ha altri giocatori di esperienza che sanno cosa bene cosa fare. Noi dovremo imporre il nostro ritmo e coinvolgere tutti come abbiamo fatto finora. Il nostro punto di forza è il gruppo e anche stavolta cercheremo di trovare protagonisti diversi che possano aiutarci a fare un punto più di loro. Forse siamo più profondi di loro in termini di roster ma in queste gare dentro/fuori può succedere tutto. Siamo in una parte del tabellone molto complicata ma sognare non costa nulla e siamo qui per competere”.

Orario e dove vedere la sfida

Italia-Slovenia si disputa alla Arena Riga domenica 7 settembre, con palla a due fissata alle 17:30. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai Due e Sky Sport Basket (canale 205), e sarà visibile anche in streaming su Dazn, Sky Go, Now e Rai Play.