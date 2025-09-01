Italia contro Spagna agli Europei di basket: orario e dove vedere la sfida in tv

Limassol (Cipro), 1 settembre 2025 – Uno spareggio per il secondo posto del girone C di Eurobasket 2025. E' questo Italia-Spagna, che si contendono la piazza subito sotto la Grecia capolista, dato che la selezione ellenica sembra avviata a chiudere davanti a tutte. Sia gli Azzurri che le Furie Rosse sono reduci da due affermazioni consecutive, dopo aver perso all'esordio.

Contro la Bosnia ed Erzegovina, la nostra Nazionale ha ottenuto un successo di fondamentale importanza e ora la strada verso gli ottavi di finale è in discesa. Nell'ultima uscita ha brillato come non mai la stella di Simone Fontecchio, autore di una prestazione “monstre” da 39 punti, 8 rimbalzi e 3 assist in 37 minuti (6/10, 7/10, 6/7). Migliorato il suo career high in Nazionale dopo il trentello alla Serbia al Mondiale 2023 nelle Filippine, l'ex Utah Jazz ha fatto meglio di Andrea Bargnani nel 2011, ritoccando il record del “Mago” (36) e diventando il miglior marcatore italiano di sempre ad aver segnato più punti in una singola gara di un Europeo. I 39 sono anche il sesto miglior bottino mai realizzato da un giocatore italiano in tutte le competizioni con la Nazionale. Prima di lui solo i 46 di Antonello Riva (1987), i 45 di Adelino Cappelletti (1956), i 41 di Riva nel 1990, i 40 di Claudio Malagoli (1978) e sempre dello stesso Riva (1986).

I precedenti

Quella che andrà in scena domani, martedì 2 settembre a Limassol sarà la 17esima partita in un Campionato Europeo tra le due formazioni. Dal 1950 le due Nazionali si sono affrontate ben 68 volte con 42 vittorie Azzurre e 26 successi spagnoli.

Spagna in crescita

Sorpresa all’esordio dalla Georgia (83-69), la Spagna ha poi infilato due convincenti vittorie consecutive contro Bosnia Erzegovina (88-67) e Cipro (91-47). Coach Sergio Scariolo, che a fine Europeo lascerà dopo tanti anni e tante vittorie la panchina iberica per allenare il Real Madrid, fa affidamento sui fratelli Hernangomez (14.3 punti di media per Willy) e sul talento di Santi Aldama (13 punti di media). Giovanissimi ma già di prospetto i playmaker Mario Saint-Supery (2006 di Gonzaga chiamato al posto di Lorenzo Brown) e Sergio De Larrea (2005 di Valencia). Dopo il ritiro di Rudy Fernandez e Sergio Llull, Scariolo sta fronteggiando un ricambio generazionale dopo decadi di grandi successi. La storia insegna: mai dare per battuta la Spagna. I campioni europei in carica (in totale quattro titoli continentali) hanno dimostrato più volte di avere risorse nascoste per domare i grandi tornei.

Le dichiarazioni

Il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco ha parlato così in vista della palla a due: “Abbiamo grande rispetto per la Spagna e personalmente ho grande rispetto per coach Sergio Scariolo. A mio parere siamo più o meno nella stessa situazione. Anche loro sono una formazione capace di sorprendere in tutti i sensi in ogni partita vincendo e perdendo con ogni avversario. Non sarei stupito, ad esempio, se battessero la Grecia nell’ultima partita. Da sempre la Spagna ha grande consapevolezza di se stessa e dei propri mezzi: sono l’unica Nazionale in Europa capace di essere competitiva sempre negli ultimi 20 anni anche con generazioni diverse di giocatori. Per quello che ci riguarda, devo dire che sono molto più sereno. Nelle ultime amichevoli avevamo perso un po’ la nostra identità ma col passare dei giorni e l’ottimo inserimento di Thompson e Gallinari abbiamo intrapreso la strada giusta a livello di equilibrio e gerarchie“.

Orario e dove vedere la sfida

Italia-Spagna, valida per la quarta giornata del girone C, si disputa alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro) martedì 2 settembre, con palla a due fissata alle 20:30 (ora italiana). La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai Due e Sky Sport Basket (canale 205), e sarà visibile anche in streaming su Dazn, Sky Go, Now e Rai Play.

La classifica del girone C

Grecia 6; Spagna, Italia 4; Bosnia ed Erzegovina, Georgia 2; Cipro 0