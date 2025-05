Janus Ristopro Fabriano e coach Niccolai si separano dopo due stagioni di successi

Si dividono le strade tra la Janus Ristopro Fabriano e coach Andrea Niccolai. Dopo due stagioni intense e ricche di emozioni, la società biancoblù e l’allenatore livornese hanno deciso di interrompere il loro percorso comune. Il bilancio di questi due anni è più che positivo e parla chiaro: sotto la guida di coach Niccolai, la Janus ha raggiunto traguardi importanti e consolidato la propria identità tecnica e caratteriale.

Nella prima stagione, la squadra ha centrato l’obiettivo playoff, regalando al pubblico del PalaChemiba grandi prestazioni e momenti indimenticabili. Nell’annata appena conclusa, invece, nonostante le tante difficoltà affrontate lungo il cammino — tra infortuni e ostacoli imprevisti — i ragazzi del presidente Di Salvo sono riusciti a mantenere la categoria, conquistando la salvezza (play-in), sfiorando la qualificazione ai playoff che avrebbe potuto aprire le porte alla lotta per un posto in Serie A2. Un risultato che, pur non essendo coronato da un epilogo da sogno, testimonia la solidità del lavoro svolto e la crescita del progetto tecnico.

L’addio è maturato al termine di un confronto sereno, durante il quale si è preso atto della necessità di intraprendere strade diverse per il futuro. "La Janus Basket Fabriano - si legge nella missiva della società - comunica che il rapporto di collaborazione con coach Andrea Niccolai termina con la conclusione della stagione, culminata con una brillante qualificazione al play in. Il percorso di un anno e mezzo vissuto insieme ha permesso alla società di andare oltre gli obiettivi prefissati sia in questa che nella scorsa stagione, per cui ci sentiamo di ringraziare con riconoscenza Andrea per l’ottimo lavoro svolto. Le scelte prese per il futuro non andranno minimamente ad intaccare quanto di buono è stato fatto insieme. In bocca al lupo coach!"

Le parole del general manager Gianluca Merloni: "Abbiamo svolto un ottimo lavoro con coach Niccolai. Con lui abbiamo raggiunto gli obiettivi e un rapporto di grande collaborazione che avevamo preventivato ad inizio di stagione. Facciamo - aggiunge - un grande in bocca al lupo ad Andrea per le prossime sue sfide". "Riguardo al prossimo coach - conclude Merloni - stiamo facendo le dovute valutazioni per trovare il profilo adatto alle caratteristiche che cerchiamo per la prossima stagione".

Angelo Campioni