Jesi contro il fanalino Rieti. Occasione da non perdere

Vi piacciono le scommesse? Meglio ancora, vi piace vincere facile? Allora non vi resta che investire qualche spicciolo sulla vittoria della General Contractor domani a Rieti. Vincerete poco – dipende dal calcolo delle probabilità, dalle quotazioni, dal valore delle contendenti materia per addetti ai lavori insomma - ma di sicuro (sicuro … vabbè diciamo al 99 per cento, l’imponderabile fa parte della vita di tutti i gironi, figuriamoci nello sport) qualcosa vincerete.

Da dove deriva l’ottimismo che spingerà gli appassionati delle scommesse a mettere il segno 2 (nel totocalcio, almeno funziona così) sulla ipotetica schedina di Npc Rieti- General Contractor Jesi (Palasojourner palla a due alle 18)? Una serie di date numeri e statistiche che la dicono lunga sull’andamento della formazione reatina nelle ultime settimane.

A partire dalla classifica, laziali desolatamente ultimi con 10 punti (5 vittorie e 21 sconfitte), uno stentatissimo (eufemismo) ruolino di marcia casalingo che riferisce di 2 successi e 11 sconfitte al Palasojourner e il calvario di dieci sconfitte consecutive, le ultime, in campionato (l’ultima 103 a 79 domenica scorsa a San Severo). Domanda d’obbligo per i curiosi amanti della statistica: e l’ultima volta che la Npc è uscita col sorriso, e con i due punti, dal campo di gioco? Risposta: il 15 dicembre 2024 vittoria contro Chieti per 80 a 75. Un eternità.

Come è possibile, legittimo quesito posto dagli appassionati più di altri addentro ai lavori, che una squadra che poteva far conto sulle prestazioni di due super - per la categoria - come Agustin Fabi e Patrick Baldassarre si trovi a navigare in acque cosi procellose? Quesito niente affatto banale al quale si impegnerà a dare una risposta (affermativa, ca va sans dire) la General Contractor di questi tempi reduce dalla squillante e convincente vittoria contro Livorno. Una squadra in forma strepitosa – Cena al rientro dopo l’infortunio, chi ha detto che fermarsi un paio di settimane nuoce alla salute? - e in altrettanto clamorosa fiducia. Senza contare che riscuotere al banco delle scommesse l’en plein al Palasojuoner avvicinerebbe tantissimo il ‘famoso’ sesto posto in classifica.

Gianni Angelucci