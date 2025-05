Jesi Treviglio medita tremenda vendetta

Il quesito è: quali armi avrà a disposizione Treviglio per riappropriarsi del vantaggio (vantaggio?!?) del fattore campo nella serie play off contro la General Contractor? Domanda di non facile soluzione alla quale proverà a dare una prima risposta il PalaTriccoli dove stasera (palla a due alle 20,30) è in programma gara3 della sfida tra prima del girone A contro ottava del girone B. Liquidiamo subito la faccenda del fattore campo inteso come partecipazione di tifo (voi suonerete le vostre trombe, avrebbe sentenziato Pier Capponi … ) che in campionato potrà anche avere un certo peso (quella di martedì contro Jesi, tanto per dire, è stato per Treviglio ‘solo’ il terzo stop casalingo del 2024/2025 al PalaFacchetti ma di ben altro peso specifico rispetto a una ‘normale’ sconfitta nella stagione regolare) a differenza dei play dove tensioni, stanchezza, energie, lunghezza delle rosa, infortuni, motivazioni ecc ecc possono avere un ruolo decisivo. Martedì in Brianza erano in millecinquecento a tifare i propri colori ricevendo come risposta dalla squadra una prestazione ‘molle’ sotto l’aspetto dell’intensità e della mentalità non certo per cattiva volontà ma decisamente al disotto delle aspettative: indubbio merito di una General Contractor ai limiti della perfezione che al PalaFacchetti non ha fatto altro che replicare il meglio di una delle tante prestazioni stagionali costate lo scalpo a tutte le big del girone dalla ‘invitta’ Roseto (prima di cadere al Palatriccoli la capolista aveva perso una sola gara ) a Ruvo, Roma, Livorno, Montecatini ecc. Sulle armi a disposizione stasera della Tav il pensiero di coach Ghizzinardi. "Da temere sopratutto il loro spirito di rivincita – non ha dubbio il tecnico leoncello – perdere gara2 ha dato molto fastidio ai nostri avversari, in gara1 non siamo riusciti a pareggiare il loro atletismo e la loro intensità martedì l’abbiamo portata a casa grazie a un primo tempo giocato molto bene dove abbiamo sempre fatto canestro e difeso con grande attenzione. Nel secondo siamo stati un po’ meno intensi anche per questo sarà importante ripetersi sui livelli della prima partita se vogliamo portarla a casa. Aspettiamo una Tav arrabbiata e determinata, guai alzare la guardia. Se siamo noi adesso i favoriti? In questi giorni c’è il giro d’Italia, martedì abbiamo scalato il Pordoi, ci aspettano il Gavia e il Mortirolo".

Gianni Angelucci