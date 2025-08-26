Jordan e Bryant, figurina da record battuta all’asta per 11 milioni di Euro

Roma, 26 agosto 2025 – La leggenda che non si spegne di Kobe Bryant e la storia incredibile di Michael Jordan impresse per sempre sulla carta. Sì, su una figurina che celebra entrambi i campioni Nba, battuta all’asta per quasi 13 milioni di dollari.

E’ stato un consorzio di ricchissimi acquirenti ad aggiudicarsi all'asta il pezzo unico per l'equivalente di 11 milioni di euro. Si tratta di una carta da collezione raffigurante Michael Jordan e Kobe Bryant, scomparso in un incidente in elicottero nel 2020 assieme alla figlia.

La cifra è un primato: il record precedente era di 12,6 milioni di dollari. Prodotta nel 2007 e firmata da entrambe le leggende del basket, la figurina offerta da Heritage Auctions fa parte della serie Dual Nba Logo Autograph realizzata dalla Nba allo scopo di creare cimeli per collezionisti.

La figurina è stata acquistata da un gruppo che includeva il celebre investitore di Shark Tank Kevin ÒLeary, secondo quanto riferito dalla casa d'aste. Unica nel suo genere, la carta Jordan-Bryant presenta autografi certificati di entrambi i giocatori insieme a patch Nba ricavate dalle loro divise da gioco.

Il precedente record era stato stabilito per una carta rookie Topps del 1952 di Mickey Mantle, membro della Hall of Fame del baseball venduta a un'asta di Heritage nel 2022. Il primato per una carta da basket era stato invece stabilito nella vendita privata di una Panini del 2009 di Stephen Curry per 5,9 milioni di dollari mentre il record d'asta era finora di 3,1 milioni per la carta rookie Panini del 2018 di Luka Doncic.