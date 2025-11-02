La capolista in trasferta. Germani, ostacolo Trapani: "Ci aspetta una bolgia»

È un remake della semifinale che fece la storia della Pallacanestro Brescia: alle 17.00 Trapani Shark ospita la capolista. Nei cinque precedenti Brescia ha vinto tutti i tre incontri della serie di semifinali LBA Playoff 2025 (3-0) e si presenta con un vantaggio implicito nel bilancio. Per Trapani è una gara che offre stimoli particolari: alcuni giocatori formano un legame diretto con il club biancoazzurro e ritrovano il proprio passato. John Petrucelli ha vestito la maglia bresciana dal 2021/22 al 2023/24, conquistando anche la Frecciarossa Final Eight 2023 e ottenendo una media di 11,2 punti e 2,9 rimbalzi. Paul Eboua ha militato al PalaLeonessa nella stagione 2021/22, e oggi viaggia in doppia doppia di media. Per il versante lombardo, Joseph Mobio arriva da Trapani: la scorsa stagione contribuì alla promozione con una media di 8,3 punti e 4,7 rimbalzi. Trapani arriva dopo il k.o. contro Tortona e con la recente prima vittoria assoluta in campo europeo, a Opava contro il Bnei Penlink Herzliya.

Coach Jasmin Repesa non nasconde l’importanza dell’appuntamento: "Sarà una sfida per dimostrare che possiamo competere con tutti. La differenza tra questa Brescia e quella dell’anno scorso è solo una: loro hanno sostituito Dowe con Massenburg, noi siamo cambiati molto, abbiamo avuto vari problemi e una serie di giocatori infortunati. JD Notae? Venerdì ha fatto il primo allenamento dopo un mese e aspettare un miracolo domenica sarebbe scorretto. Speriamo stia bene e lo potremo avere a roster". Per Brescia, invece, l’allenatore Matteo Cotelli (nella foto) rilancia la necessità di conferme: "Affrontiamo una trasferta complicata e una partita molto difficile, forse una tra le più complesse dell’intera stagione. Trapani è una formazione di valore assoluto e ha rafforzato il suo roster. Ci sarà un ambiente caldo e dovremo dimostrare ancora di più di essere squadra, se vogliamo compiere un salto di qualità". A.L.M.