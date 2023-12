La cavalcata. La favola di Brescia: guarda tutti dall’alto e sogna lo scudetto

La Germani Brescia si è imposta come leader indiscussa della Serie A, conquistando la vetta della classifica dopo la impressionante vittoria per 110-65 contro il Banco di Sardegna Sassari. Con questa performance, Brescia ha non solo stabilito un nuovo record di scarto per la propria storia, ma ha anche dimostrato una forza offensiva e difensiva ineguagliabile. E il successo dell’Olimpia Milano contro la Virtus Bologna ha fatto il resto. Il coach Alessandro Magro ha elogiato la sua squadra: "È stata una partita solida e seria... Siamo riusciti subito ad incanalarla sui binari che volevamo". Anche Amedeo Della Valle, leader della squadra, ha espresso soddisfazione: "Abbiamo giocato un’ottima partita sia in attacco sia in difesa e siamo contenti perché per qualche ora siamo primi da soli in classifica, mentre aspettiamo l’altro risultato". La squadra ha mostrato un’eccellente coesione, con giocatori come CJ Massinburg, Jason Burnell, Miro Bilan, e lo stesso Della Valle che hanno tutti superato i 20 punti di valutazione nella partita. La Germani Brescia si conferma così come una delle principali contendenti al titolo, pronta a sfruttare il suo momento di forma per consolidare la propria posizione di leader nel campionato.

