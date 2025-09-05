La favola della società biancorossa che conta su 150 giovani atleti tra bambini e ragazzi. Pro Basket Arcore, una famiglia sotto canestro

Tra le società sportive brianzole si distingue per organizzazione ed efficienza la Pro Basket Arcore. Lo dicono i numeri più delle parole: 150 atleti circa tra bambini e bambine di minibasket e i ragazzi del settore giovanile. La persona di spicco ad Arcore è Rosa Raimondi, che allena 2 squadre e, a testimonianza di una passione sconfinata per la pallacanestro, alla sera gioca con il gruppo Senior che partecipa al campionato Uisp. È una bella favola quella della società dai colori biancorossi: nella palestra di via San Martino nascono amicizie sotto canestro, e questo luogo è diventato negli anni un punto di riferimento per i ragazzini innamorati del basket.

Gli allenamenti e le partite sono l’occasione non solo per confrontarsi con squadre avversarie, ma anche per capire il rispetto e la collaborazione, grande valore aggiunto degli sport di squadra. Arcore ha fatto sua una frase di Nelson Mandela, che affermava che in una competizione non c’è mai nessuno che perde, si impara. "Personalmente gioco a basket fin da quando ero bambina, per l’amore che nutro per questo sport – dice coach Rosa Raimondi –. Mi piace lo spogliatoio, creare amicizie da un gruppo che si ritrova in armonia. Considero la palestra una seconda casa, un ambiente dove sentirsi a proprio agio. Spero che questa mentalità venga assorbita dai numerosi bambini e ragazzi che si iscrivono ai nostri corsi. In questa stagione avremo 5 formazioni di minibasket, Under 13 maschile e femminile, Under 15 maschile e Senior sia maschile sia femminile che partecipano al campionato Uisp. Da lunedì 15, per tutto questo mese, chi si vuole avvicinare alla pallacanestro, magari approcciandosi per la prima volta, sarà nostro ospite per fare un periodo di prova".

Convinti che sia la strada giusta per reclutare giovani cestisti, la Pro Sport Arcore mette a disposizione in palestra allenatori e istruttori preparati e appassionati, al servizio delle nuove leve. Il cuore che pulsa nello staff tecnico, che da quest’anno ricorrerà anche alla collaborazione di un preparatore atletico, è la firma su un progetto destinato a crescere e a durare nel tempo.

Antonella Galimberti