La Germani lavora al dopo-Poeta. Cotelli in pole, suggestione Vitali

Il futuro di Peppe Poeta ha preso una direzione ormai definita: l’Olimpia Milano. Il tecnico campano, reduce da una stagione memorabile con la Germani Brescia, è stato avvistato giovedì pomeriggio all’Unipol Forum di Assago, alimentando le voci su un suo imminente ritorno in biancorosso. Il percorso è definito. Le opzioni sul tavolo sono due: diventare da subito capo allenatore dell’Olimpia oppure affiancare Ettore Messina per un anno come primo assistente, per poi ereditarne la guida tecnica. In entrambi i casi, si tratterebbe di un contratto triennale che sancisce la piena fiducia della società nel percorso di crescita intrapreso da Poeta dopo i due anni da assistente, sempre scudettato, in biancorosso.

A Brescia si chiude così un capitolo straordinario. La piazza ha salutato con affetto e commozione il proprio allenatore durante la festa di fine stagione in piazza Loggia, alla presenza di circa mille tifosi. È stata una serata intensa, tra sorrisi e lacrime, con Poeta visibilmente emozionato davanti al suo pubblico. "Abbiamo scioccato tutti", ha dichiarato, celebrando una stagione che ha portato la Germani alla sua prima storica finale scudetto. Persa, di fatto, dopo l’infortunio di Maurice Ndour in gara-1. Il legame con la città è forte, ma la chiamata di Milano rappresenta per Poeta un’opportunità professionale unica. Nonostante un contratto fino al 2027, la società bresciana non si è opposta alla sua partenza, riconoscendo il valore e il merito del tecnico. Mauro Ferrari ha concesso, con grande sensibilità, il via libera.

Ora la Germani guarda avanti. In attesa dell’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, il club è al lavoro per individuare il successore. La soluzione interna porta a Matteo Cotelli, primo assistente e tecnico cresciuto nel vivaio societario. È certamente la via più aderente alla filosofia dello stesso Mauro Ferrari, che negli anni ha lanciato prima Alessandro Magro, ora a Napoli, poi proprio Peppe Poeta. In alternativa, prende quota l’ipotesi Luca Vitali, ex giocatore e ora dirigente FIP, pronto a portare in panchina la sua esperienza e visione. Un altro tecnico che sarebbe all’esordio, protagonista in passato di qualche frizione con lo stesso Ferrari.

Chi guiderà la Germani erediterà una squadra solida. Della Valle, Ivanovic e Bilan rappresentano la spina dorsale, mentre Burnell e Rivers sono in attesa di conferma. Sul primo c’è un vivo interesse della Virtus Bologna neoscudettata. Un nucleo competitivo che potrà garantire continuità anche nella nuova stagione, sempre senza la partecipazione alle coppe europee.

Nel frattempo, a Milano si prepara un nuovo corso. Peppe Poeta è pronto a misurarsi con il palcoscenico dell’Eurolega, portando entusiasmo, idee e la credibilità conquistata sul campo. Un nuovo viaggio sta per cominciare, con la stessa passione che ha fatto innamorare una città intera.