La neopromossa in Serie A. Cantù, baricentro su Grant Basile. Bortolani a rinforzo tra gli esterni

La Pallacanestro Cantù inizia a prendere forma ripartendo da una solida base italiana per affrontare la prossima stagione di Serie A. La conferma più importante è quella di Grant Basile, che ha rinnovato fino al 2027. MVP dei playoff di A2, Basile si prepara al salto nella massima serie insieme a Cantù, pronto a portare in campo energia, fisicità e quella fame che lo ha reso protagonista nella scorsa stagione con 18.1 punti di media nei playoff. Coach Brienza ha sottolineato l’importanza di proseguire con lui un percorso tecnico-tattico già avviato: "Andiamo a confermare un giocatore importante della scorsa stagione, che sarà fondamentale anche in Serie A. Con lui abbiamo iniziato un preciso lavoro tecnico-tattico e la possibilità di poter proseguire insieme ci rende felici". Cantù saluta Matteo Piccoli e Filippo Baldi Rossi, ma la vera novità è l’arrivo di Giordano Bortolani, primo colpo del mercato canturino. Reduce da due stagioni all’Olimpia Milano e da un percorso di crescita che lo ha visto però poco protagonista in LBA ed Eurolega, Bortolani porta qualità e pericolosità offensiva, soprattutto nel tiro da tre, oltre a una mentalità forgiata agli ordini di Ettore Messina. "Essere qui per me è motivo di orgoglio, Cantù è un club che ha fatto la storia", ha dichiarato Bortolani, pronto a prendersi responsabilità in una squadra che punta a confermarsi anche in A.

Un entusiasmo condiviso da coach Brienza: "Giordano ha qualità e personalità, sarà importante vederlo protagonista anche con la Nazionale questa estate, prima di averlo con noi ad agosto". L’accordo ha soprattutto un sapore di rivalsa per il giocatore, che prima di Milano era retrocesso in A2 con Verona: "L’idea è di giocare tanto, ovviamente dovrò essere io a dimostrare di poterlo fare. Questa è la piazza giusta per poter ricominciare".

Alessandro Luigi Maggi