La novità. L’annuncio di David: "L’ex patron Rowan fuori da ogni quadro»

"Dal 12 maggio 2025, l’ex presidente Ronald Rowan non è più affiliato e non ha più legami all’interno della compagine societaria di East Coast Sport Group e del Pistoia Basket 2000". Dalle stelle (e strisce) alle stalle nel giro di un solo anno. Rowan e Pistoia non hanno ufficialmente più nessun legame. "A seguito della decisione dell’attuale presidente Joseph David di riformare il consiglio di amministrazione per escludere Rowan dalla stessa assemblea – prosegue la nota diffusa dalla società biancorossa - gli investitori americani, con l’assistenza del consigliere speciale del club Rick Perna, sono riusciti a togliere qualsiasi ruolo all’ex presidente in maniera definitiva. Desideriamo ringraziare il personale amministrativo per l’assistenza fornita in questa transizione e i tifosi del Pistoia Basket per il loro incrollabile sostegno al club in tempi che sappiamo bene sono stati particolarmente difficili. Ora vi chiediamo di continuare a sostenerci e di essere al fianco del nostro nuovo progetto di ricostruzione che sarà presentato nelle prossime settimane". Visto quanto accaduto quest’anno ci vorrà un progetto veramente credibile soprattutto economicamente sostenibile per ritrovare la fiducia persa da parte dei tifosi biancorossi.

M.I.